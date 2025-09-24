Barbón anuncia la publicación de la estrategia de normalización lingüística y un nuevo protocolo ante emergencias

OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado este miércoles en la Junta General la inminente publicación de la Estrategia de Normalización Lingüística de Asturias, así como la creación de un protocolo de prevención y actuación ante emergencias que afecten al patrimonio mundial reconocido, como parte de las nuevas iniciativas de su Ejecutivo en materia cultural y de protección patrimonial.

Durante su intervención --en el turno de réplica a la presidenta de Vox Asturias y portavoz parlamentaria, Carolina López--, ha defendido con firmeza la lengua asturiana y el eonaviego, y reivindicó su uso en el ámbito institucional. El jefe del Ejecutivo ha acusado a Vox de rechazar la pluralidad lingüística tras votar en contra de la oficialidad y les ha instado a asumir el debate cultural con normalidad democrática.

En tono irónico, Barbón ha asegurado que no cejará en ese objetivo pese a la oposición de Vox. "Si no quiere caldo, tres tazas", afirmó, recordando una anécdota personal sobre una monja de su infancia.

Además, ha anunciado un segundo proyecto: un protocolo específico de emergencias para proteger enclaves culturales de valor universal excepcional, como los reconocidos por la UNESCO. "Cuando hay una emergencia no solo se ponen en peligro vidas y casas. También el patrimonio mundial necesita planes de prevención. Y lo vamos a incluir en el presupuesto del Principado para 2026", ha afirmado.

El presidente ha aprovechado su intervención para lanzar críticas a la portavoz de Vox, por lo que considera una actitud destructiva y sin propuestas concretas.