Barbón anuncia tres centros públicos de I+D+i en colaboración con la Universidad de Oviedo

OVIEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, ha anunciado este martes tres nuevos centros públicos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en colaboracion con la Universidad de Oviedo en áreas vinculadas al cáncer, al origen de la vida y a la industria espacial.

En su discurso con motivo del debate de orientación política, Barbón ha dicho que la alianza de ciencia, talento, capacidad tecnológica e iniciativa empresarial es una fórmula de éxito.

"La innovación es el futuro. En algunos casos, como los pozos mineros, un futuro impensable hace apenas unos años. Carrio ya se ha convertido en un centro de innovación agroalimentaria y también habrá avances en San Jorge y Santiago, con propuestas disruptivas basadas en la economía del dato y la investigación cislunar", ha comentado.