Barbón asegura que la estabilidad en el Principado pasa "directamente" por Convocatoria por Asturias

OVIEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado en funciones, el socialista Adrián Barbón, ha defendido este jueves que la estabilidad en Asturias pasa "directamente" por Convocatoria por Asturias, único partido con representación en la Junta General que ya ha confirmado su voto a favor de la investidura de Barbón como presidente y formación con la que el PSOE va a iniciar un diálogo para formar un "gobierno de unidad progresista".

Adrián Barbón ha ofrecido una rueda de prensa en la sede de Presidencia tras reunirse con los portavoces de PP, Foro, Podemos y Convocatoria por Asturias-IU en la Junta General, de cara al proceso de investidura. El presidente en funciones ha confirmado que se han dado "pasos en firme" para negociar un acuerdo de gobierno con la formación liderada por Ovidio Zapico.

En este acuerdo, por ahora no está Podemos debido a la situación interna que atraviesa el partido, con la dirección enfrentada a su única diputada, Covadonga Tomé. Está prevista una reunión esta tarde, a la que la parlamentaria no asistirá, y Barbón está a la espra de ver "si hay mayor sintonía" entre Tomé y su organización.

El presidente en funciones ha rehusado valorar las "situaciones problemáticas" que está viviendo Podemos en Asturias y ha asegurado que las conversaciones no han avanzado "absolutamente nada" por este contexto.

Insistiendo en que su obligación es buscar la "estabilidad", Barbón ha dicho que su intención es que los nuevos consejeros tomen posesión de sus cargos el 1 de agosto como límite, con independencia de si Convocatoria por Asturias entra o no en el gobierno. A este respecto, ha dicho que todavía no se ha abordado el hipotético reparto de Consejerías, ni se ha calculado cuántas responsabilidades pueden recaer en Convocatoria por Asturias. "Estamos en un terreno muy incipiente", ha dicho, asegurando que no hay líneas rojas.

Sobre la postura del PP, que cree más difícil tender la mano a Barbón para alcanzar consensos si finalmente gobierna con Convocatoria por Asturias-IU, Barbón ha dicho que le gustaría el entendimiento con el PP para los "grandes asuntos" de Asturias.

El debate de investidura se celebrará los próximos días 18, 19 y 21 de julio, casi dos meses después de las elecciones del 28 de mayo, en las que el PSOE ganó las elecciones y logró 19 diputados, el PP 17, Vox 4, Convocatoria por Asturias 3, Foro 1 y Podemos 1. La mayoría absoluta en Asturias está en los 23 escaños.

En clave nacional, no cree el presidente en funciones que un cambio en el Gobierno de España pueda afectar a la gobernabilidad en Asturias, y se ha preguntado si un gobierno de España "castigaría" a Asturias por optar por un gobierno progresista.

De cara al 23 de julio, Barbón ha asegurado que sigue creyendo en "la remontada" y en que haya un gobierno progresista en España con el que se garantizan "certezas" en torno a asuntos como el plan de Cercanías o el vial de Jove. "No sé si lo mantendrá un gobierno de la derecha", ha dicho.