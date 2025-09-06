Barbón asegura que vio al rector ofendido y atribuye su malestar a ataques contra la universidad pública

OVIEDO 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha defendido este sábado en Colunga la labor de la Universidad de Oviedo y ha mostrado su apoyo al rector, Ignacio Villaverde, tras unas declaraciones que, a su juicio, reflejan "una crítica a la falta de respeto institucional". "Yo lo vi ofendido, y no era con nosotros, con el Gobierno de Asturias precisamente, era con otros agentes económicos e institucionales", ha señalado.

Así se ha referido, a preguntas de los medios, a las palabras del rector de la Universidad de Oviedo durante su discurso en la ceremonia de apertura del curso académico, donde pidió un compromiso "más decidido y firme" con la universidad pública asturiana. Villaverde pidió este viernes apoyo "claro, expreso y decidido" del Gobierno de Asturias y su colaboración para acordar "una estrategia y un plan de revitalización institucional" de la Universidad de Oviedo. También se refirió al Campus de El Cristo para decir que, "a pesar de que la universidad ha hecho su trabajo, apenas hemos avanzado".

Barbón ha explicado que las referencias del rector al Campus de El Cristo son entendibles, dado que es un proyecto "largo y complejo" que ahora contará por primera vez con la participación directa de la Tesorería General de la Seguridad Social en las reuniones, al poseer buena parte de los terrenos del campus, algunos ya cedidos a la Universidad de Oviedo.

El presidente autonómico ha destacado la importancia de la medida de gratuidad universitaria impulsada por el Gobierno asturiano, subrayando que "significa que en Asturias un niño o niña que nace hoy va a poder estudiar de forma gratuita sin pagar una matrícula desde que nace con los cero años hasta que salga de la universidad". "Creo que eso es algo que merece la pena", ha añadido.

Barbón ha recordado que es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y ha manifestado su orgullo por la institución académica. Además ha criticado los intentos de algunos sectores de desprestigiar la universidad pública. "Para defender una opción como es el tema de que se puedan establecer en Asturias universidades privadas, lo hacen o lo fundamentan atacando a la universidad pública", ha explicado.

En el contexto de la celebración del Día de Asturias, Barbón ha hecho un llamamiento al respeto institucional y a la construcción de puentes en lugar de muros. "Qué importante es que seamos capaces de respetarnos con independencia de lo que pensemos, que no convirtamos el Día de Asturias en un espacio para la confrontación", ha manifestado.

Finalmente, ha querido destacar su talante político, asegurando que "no respondo jamás un insulto, no insulto jamás a un adversario, tiendo la mano e intento representar al conjunto del pueblo asturiano". Barbón también ha mencionado el proceso de desarrollo del Campus del Cristo, señalando la participación por primera vez de la Tesorería General de la Seguridad Social en las reuniones.