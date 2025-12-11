El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, asiste a la inauguración de la sede de las cátedras de Cultura Minera y la Sidra en Langreo - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado ha participado este jueves en la reinauguración de la Casa de la Buelga de Ciañu (Langreo), la nueva sede de la Cátedra de la Cultura Minera y de la Cátedra de la Sidra de la Universidad de Oviedo. Durante su intervención, Adrián Barbón ha reivindicado el "firme compromiso" del Gobierno de Asturias con la institución académica y también con el valle del Nalón.

"Ya que tanto la cultura sidrera como la minera identifican Asturias en todas partes y, de manera muy especial, en las cuencas, es lógico que convivan en buena vecindad. Que lo hagan, además, en esta casona no deja de ser un acto de justicia con el valle del Nalón", ha destacado.

Después de recordar el apoyo del Principado a la Universidad, Barbón ha subrayado que las dos cátedras que tendrán su sede en Langreo, "vinculadas de lleno a la identidad de Asturias", ayudarán a fomentar la actividad en la cuenca del Nalón.

"Empeñarse en la investigación y promoción de la cultura sidrera y de la cultura minera no es un ejercicio inútil de nostalgia. Esa decisión responde al convencimiento de que conocer las señas que definen nuestra identidad nos sitúa en el presente y nos orienta hacia el porvenir", ha valorado el presidente.

En su discurso se ha referido, además, al primer aniversario de la declaración de la cultura sidrera asturiana como patrimonio mundial, lo que ha supuesto "el mejor patrocinio posible", y ha instado a defender de igual modo la cultura minera: "Cambiemos las lentes de cerca por las de lejos y así, en lugar de ver ruinas y olvido, divisaremos un patrimonio vivo, capaz de renacer".