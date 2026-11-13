Barbón cifra en 190 millones el esfuerzo inversor de Asturias en vivienda

El presidente del Principado, Adrián Barbón, responde en el Pleno de la Junta General a las preguntas de los grupos parlamentarios. - PRINCIPADO

OVIEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón (PSOE), ha defendido que su Ejecutivo realiza el mayor esfuerzo inversor de la historia en materia de vivienda, con un presupuesto que roza los 190 millones de euros frente a los menos de 80 millones de 2023, y ha urgido a los grupos progresistas a aprobar la ley autonómica de vivienda y los presupuestos de 2027 para impedir que la derecha gobierne y derogue los avances.

Durante el turno de preguntas al presidente en el Pleno de la Junta General del Principado, el jefe del Ejecutivo asturiano ha respondido a la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, quien le ha planteado: "¿Considera que las políticas actuales de su Gobierno son suficientes para garantizar y ampliar derechos a la ciudadanía asturiana?"

Durante el turno de preguntas al presidente en el Pleno de la Junta General del Principado, Barbón ha respondido a la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, quien, tras preguntar a Barbón si "considera que las políticas actuales de su Gobierno son suficientes para garantizar y ampliar derechos a la ciudadanía asturiana, ha centrado su réplica en exigir más medidas para garantizar el derecho a la vivienda.

Barbón ha reconocido que "las políticas progresistas" de su Gobierno "nunca van a ser suficientes", pero ha asegurado que han hecho "más que nunca". En este sentido, ha recordado que Asturias ya ha declarado zonas tensionadas al amparo de la legislación estatal, ha regulado los pisos turísticos y ha lanzado la construcción de 1.500 viviendas con el objetivo de sumar otras 15.000 en diez años.

El presidente del Principado también ha reprochado al Partido Popular y a Vox el "bloqueo antidemocrático" a la tramitación de la ponencia de la ley autonómica de vivienda. Barbón ha advertido de que la única vía para frenar las intenciones derogatorias del PP pasa por articular una mayoría parlamentaria que apruebe tanto esa norma como los presupuestos de 2027.

"Las medidas aplicadas por los gobiernos progresistas llegaron tarde y fueron insuficientes", ha lamentado Tomé. La diputada del Grupo Mixto ha celebrado que sus enmiendas hayan servido para "mejorar" el proyecto de ley de vivienda; y ha recordado que incluyen "el control a los grandes propietarios, limitar los pisos turísticos, multas graves por acoso inmobiliario, más vivienda protegida, registro de viviendas vacías y transparencia en los alquileres".

Tomé también se ha dirigido a los diputados del PP para decirles que está esperando escuchar "una sola propuesta sobre vivienda que vaya un poco más allá de construir, construir, construir". "Últimamente, si no hablan de la señora Tomé, no tienen absolutamente nada de lo que hablar. Es bien triste por parte del principal partido de la oposición. Son ustedes unos tristes", ha añadido.

La parlamentaria del Grupo Mixto ha reclamado al Ejecutivo asturiano que declare zonas tensionadas a todas las localidades que cumplan los requisitos "sin excusas y sin titubeos" y sin limitarse a hacerlo "barrio a barrio", al considerar que la edificación por sí sola no frena la especulación ni las compras por parte de turistas con mayor poder adquisitivo, como sostiene que ocurre en el barrio gijonés de Laviada.