Barbón compromete su apoyo para que el Centro Asturiano de Tarragona logre el reconocimiento de asturianía

OVIEDO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha participado este sábado en el acto de celebración del 50º aniversario del Centro Asturiano de Tarragona, donde se ha comprometido a respaldar a la entidad en su objetivo de obtener el reconocimiento oficial de asturianía. Esta credencial les permitiría acceder a subvenciones, participar en actividades culturales y recibir información institucional. "Vamos a trabajar juntos para que la consigáis", ha dicho.

Barbón, que ha agradecido la acogida del Ayuntamiento de Tarragona, ha destacado la labor del presidente de la entidad, César Díaz, como ejemplo de "esa Asturias fuera de Asturias que siente su cultura, su identidad, sus lenguas y sus valores con la misma intensidad que quienes vivimos allí".

El jefe del Ejecutivo autonómico recordó que más de 180.000 personas nacidas en Asturias viven fuera de la comunidad y que las políticas de emigración y retorno son "un verdadero pilar" de su mandato. "Los centros asturianos son las mejores embajadas en el exterior, nuestra referencia para la promoción cultural, turística y hasta comercial", ha subrayado.

El presidente también ha recordado que el Gobierno del Principado está ultimando la organización del IV Congreso Mundial de Asturianía, que se celebrará en noviembre en Villaviciosa bajo el lema 'Asturias, lo que nos une', y del que saldrá "la hoja de ruta de nuestra acción exterior".