Barbón defiende su estrategia jurídica y política contra el peaje del Huerna

OVIEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha defendido este miécoles en el Pleno de la Junta General su actuación en relación con la prórroga del peaje del Huerna, asegurando que el Gobierno asturiano está valorando todas las vías jurídicas y políticas para defender los intereses de Asturias, incluida la posibilidad de llevar el caso ante la Audiencia Nacional.

Barbón ha respondido así a la portavoz de Vox, Carolina López, quien le ha acusado de acumular "falsas promesas" e "inacción" durante más de dos décadas respecto a esta infraestructura, considerada "la principal conexión por carretera con la meseta".

"El papel lo aguanta todo, pero los asturianos ya no aguantan más", ha dicho López en su intervención inicial, en la que ha cargado contra el bipartidismo y ha acusado tanto al PP como al PSOE de haber mantenido un peaje "irregular" que "penaliza a la ciudadanía". La diputada de Vox ha reprochado a Barbón que anuncie "titulares por día como pollo sin cabeza" desde que se conoció el dictamen de la Comisión Europea que considera ilegal la prórroga del peaje hasta 2050.

López ha criticado la activación de la Alianza por las Infraestructuras, que, a su juicio, sirve como "chaleco salvavidas" ante la falta de resultados concretos. "Tenían que dar algún titular jugoso, y de pronto se acuerdan de que podían acudir al Tribunal Supremo. ¿Por qué no lo hicieron antes?", se ha preguntado.

En ese sentido, ha recordado que en agosto de 2023 el Ejecutivo regional anunció que encargaría un estudio externo para respaldar jurídicamente su posición sobre el peaje, pero, según ha dicho, "ese estudio no ha aparecido". "¿Dónde está ese estudio? ¿Ya lo han hecho o, como todo, están en ello?", ha cuestionado, acusando al presidente de volver a "quedar fuera de juego".

Asimismo, ha tildado de "parche" la propuesta del Ejecutivo autonómico de exigir la bonificación del 100% del coste del peaje y ha preguntado directamente al presidente: "¿Cuánto cuesta eliminar mañana el peaje del Huerna?". López ha criticado que Barbón condicione esta bonificación a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, acusándole de "no plantar cara a Pedro Sánchez" por "miedo a perder el sillón".

En su réplica, Barbón ha negado cualquier tipo de "inacción" por parte del Principado y ha subrayado que su Gobierno ya ha solicitado formalmente al Ministerio el expediente completo sobre la prórroga del peaje, como paso previo para decidir qué vía judicial seguir. "Estamos evaluando todas las opciones, pero sin engañar a nadie: el Gobierno del Principado no tiene competencias para eliminar el peaje del Huerna. Es el Gobierno de España quien debe actuar", ha señalado.

Barbón ha reiterado su compromiso con la movilización del próximo 17 de octubre, promovida desde Asturias para exigir al Gobierno de España una solución al peaje del Huerna, y ha invitado a Vox a "sumarse por una vez a un frente común". "¿Van a seguir siendo una fuerza política inútil para Asturias o van a arrimar el hombro?", ha preguntado.

Por último, ha asegurado que, aunque el dictamen europeo no es vinculante, "marca el camino" y permite apoyar desde el ámbito jurídico una posible acción del Estado. "No se trata de un titular, se trata de defender con seriedad y rigor los intereses de Asturias. Y eso es lo que estamos haciendo", ha concluido.