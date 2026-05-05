Barbón defiende las futuras ayudas asturianas a familias de víctimas mortales en accidentes de trabajo

Archivo - Adrián Barbón, en una imagen de archivo - FSA-PSOE - Archivo

OVIEDO 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, ha querido resaltar este martes el trabajo que está realizando su gobierno para poner en marcha unas ayudas económicas para familias de víctimas mortales en accidentes de trabajo.

La subvención se aplicaría a todas las víctimas de accidentes laborales y de todos los sectores. "La definición de la misma se está precisando con la necesaria seguridad jurídica -para evitar problemas en el futuro-, seriedad y rigor", ha escrito Barbón en un mensaje recogido por Europa Press y que ha publicado en la red social X.

"Para que se entienda correctamente, no se trataría de un anticipo de lo que le correspondería a la familia de indemnización por esa muerte, sino una ayuda que el conjunto de la sociedad asturiana da a esa familia, dado el drama que les ha tocado afrontar y como muestra de humanidad y de compromiso social", ha indicado.

Ha explicado Barbón que en España solo existen actualmente unas ayudas parecidas en la Comunidad de Galicia, ligadas en su caso exclusivamente al sector pesquero y en una cuantía mucho menor que la que se está analizando en Asturias.

Con estas ayudas en las que se está trabajando, Barbón dice que el Gobierno asturiano volverá a situarse "a la vanguardia" de los derechos y la protección de las personas que más lo necesitan. "Asturias, con su Gobierno de unidad progresista y reformista a la cabeza, vuelve así a marcar la diferencia y mostrar un camino basado en la justicia, la humanidad y el apoyo a quienes más lo necesitan", ha subrayado Barbón.

El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, anunció este martes que las ayudas serían de aproximadamente 70.000 euros por unidad familiar y se aplicaría a las muertes en accidente de trabajo desde 2025. El Ejecutivo trabaja en definir la medida para aprobarla cuanto antes, ha comentado.