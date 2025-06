Barbón defiende a Lastra y dice que "jamás" le dijo que lo ocurrido con Cerdán fuese una "cuestión de machismo"

OVIEDO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón ha hecho este miércoles una defensa del comportamiento de la actual delegada del Gobierno, Adriana Lastra, y ha asegurado que cuando optó por dejar su cargo en Madrid en ningún momento le dijo que fuese por una cuestión de machismo.

"A mí jamás Adriana Lastra me transmitió que fuera una cuestión de machismo. A mí me transmitió que era una lucha de poder y que estaba claro que a Santos Cerdán le sobraba. Y eso coincidió con un momento personal de Adriana Lastra, que estaba enferma y que además tenía un embarazo de riesgo y que el médico claramente le dijo tienes que tomar una decisión, si sigues en Madrid, seguramente pierdas el bebé. Y ella optó por ser madre. Eso es así", dijo Barbón.

Barbón respondía así al diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares, que le ha preguntado "qué medidas concretas va a adoptar ante la crisis de confianza en las instituciones derivada de los graves escándalos de corrupción que afectan al partido que sustenta a los Gobiernos de España y de Asturias".

El presidente del Principado también ha lamentado que Pumares le ponga de ejemplo una carta firmada ayer por exdirigentes, exministros y excargos socialistas, en la que piden la convocatoria de elecciones y le ha recordado que "entre los firmantes hay dos condenados que estuvieron en la cárcel por los GAL".

"Usted me dice que el honor y la ejemplaridad la ponen los condenados por el GAL, el exministro y el exsecretario de Estado que estuvieron en la cárcel de Guadalajara que fueron, por cierto, curiosamente indultados por un gobierno de José María Andar y me dice que esos son los que marcan los criterios éticos y morales de por dónde tiene que ir el Partido Socialista. Me dice eso de verdad. Por favor, no me hubiera imaginado usted que hubiera llevado a estos extremos", ha indicado Barbón.

Además ha vuelto a reiterar este miércoles que en el informe de la UCO "en modo alguno hay ningún caso de corrupción relacionado con Asturias" y tampoco hay ninguna obra del Gobierno de Asturias "que esté cuestionada".

REFUERZO DE LOS CONTROLES EN ASTURIAS

No obstante ha asegurado que sí que creen que hay que reforzar controles y por eso una de las primeras cuestiones que plantea es dar instrucciones al conjunto de las consejerías para que se revisen todas las mesas de contratación para garantizar que en ninguna de ellas haya viceconsejeros ni directores generales.

"Es decir, excluir lo que es el poder ejecutivo y por supuesto tampoco personal eventual de gabinete de las consejerías porque creo que es una forma de reforzar también los controles", dijo Barbón.

PUMARES PIDE UNA AUDITORIA

Por su parte Adrián Pumares, propuso a Barbón una auditoría independiente de las obras en Asturias dependientes del Ministerio de Transportes. "No vaya a ser que los retrasos en la Autovía del Suroccidente, la licitación fake del Vial de Jove, o el encargo de unos trenes no cabían en los túneles y todavía no han llegado, no se haya debido a cuestiones técnicas sino a que algún cargo socialista tuviese que esperar por sus mordidas", dijo.

En relación con las tres propuestas anunciadas por Barbón para contrarrestar la crisis de confianza en las instituciones, Pumares mostró su escepticismo. Respecto a la reforma del Código Penal para endurecer las penas por corrupción, a Pumares le llamó la atención porque "a Barbón todavía tienen que dolerle las manos después de la fuerza con la que aplaudió, hace no muchos meses, la rebaja de la pena para el delito de malversación.

Sobre la prohibición de la prostitución, el portavoz forista manifestó que "quiere pensar que si su partido defiende la abolición de la prostitución no es porque sus dos últimos secretarios de organización sean unos puteros", y respecto a la tercera propuesta, reforzar la comisión de ética y garantías del PSOE, creando una unidad específica para el control de los comportamientos corruptos o machistas, el diputado forista aseguró "de nada sirve si quienes deben actuar miran hacia otro lado".

Recordó así Pumares que "hace escasos días, la Delegada del Gobierno informó de la campaña de acoso y derribo al que la sometió Santos Cerdán, diciendo que ella siempre había creído que se trataba de machismo. "Y yo la creo. Pero usted calló como un afogau", dijo Pumares.