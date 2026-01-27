Barbón defiende al ministro Óscar Puente y reclama respeto para las víctimas de Adamuz

Archivo - El presidente del Principado, Adrián Barbón y el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente en Oviedo. - JORGE PETEIRO - Archivo

OVIEDO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha salido este martes en defensa del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras la tragedia de Adamuz, y ha reclamado respeto hacia las víctimas.

A través de su cuenta en la red social X, Barbón ha criticado que "a algunos no les interesa saber la verdad, sino destruir como sea al adversario" y ha subrayado que "en política ni todo vale, ni todos valen".

Barbón insistie en que "el dolor de las personas nunca debe ser un arma en el debate político" y apela a dejar trabajar a las autoridades para que avance la investigación, cuyos resultados, afirma, se están comunicando "con total transparencia".

El presidente asturiano defiende que las familias afectadas "requieren respeto, requieren consuelo y quieren saber la verdad", y asegura que "bajo ningún concepto" desean ser utilizadas para desgastar a un político, un ministro o un Gobierno. "Se equivoca la derecha con sus planteamientos", destaca

"Y luego nos preguntamos el porqué la antipolítica o los discursos del odio crecen. Conmigo, que nadie cuente para eso. Y no, no voy a callar, porque hay silencios que son cómplices", añade en la misma publicación.