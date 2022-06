Barbón defiende en el Parlamento su ronda de reuniones ministeriales y los compromisos adquiridos para Asturias

OVIEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha vuelto a defender este miércoles en el Pleno de la Junta su ronda de contactos con los ministros del Gobierno central y los compromisos del Ejecutivo de Sánchez con la región. "Ese maratón ministerial se visibiliza en la apuesta clara de este Gobierno de que Asturias sea lo primero y de que está dispuesto a alzar la voz en defensa de los intereses de Asturias", ha dicho Barbón.

Ha insistido Barbón en que la ronda de contactos ha servido para encarrilar la ejecución de 2022 y ha recordado los compromisos adquiridos con el Gobierno central en dichas reuniones. Así, ha destacado que este mismo martes le ha llamado la ministra teresa Ribera para anunciarle que ya se ha firmado la autorización para abrir la regasificadora de Enagás de Gijón.

En este último Pleno antes de las vacaciones estivales parte de las preguntas de los grupos parlamentarios a Barbón han estado protagonizadas por las reuniones mantenidas por el presidente asturiano con diferentes ministros para exigir el cumplimiento de los compromisos con Asturias.

La portavoz del PP, Teresa Mallada le ha preguntado si considera solucionada la falta de ejecución presupuestaria en 2021. Desde Foro, Adrián Pumares le ha preguntado a Barbón si puede confirmar que, "por fin, tras veinte años de promesas incumplidas

y de retrasos, el AVE llegará a Asturias a escasas semanas de las próximas elecciones autonómicas y el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, ha planteado en qué se concretan para los asturianos y cómo garantizará los compromisos de su reciente "tour electoral ministerial".

Al PP Barbón le ha replicado que "les molesta todo". "Si vas a Madrid malo y sino vas peor", ha dicho Barbón, que ha reprochado a Mallada su "falta de respeto" al compararle con Paco Martínez Soria.

Respecto a la puesta en marcha de la variante y las críticas de Pumares, ha vuelto a incidir en que lo que puede confirmar es que el ministro les ha dado el mes de mayo como fecha de apertura y además se podrá combinar e transporte de mercancías y de pasajeros. Así mismo ha recordado a Pumares que uno de los principales causantes de los retrasos del AVE se debe a Foro Asturias que no defendía el tráfico mixto.

También ha acusado a Pumares de "estar nervioso por la campaña electoral" y le ha preguntado si prefiere que el AVE entre en servicio en junio o julio porque si es así lo pedirá. "Si de mi hubiese dependido la fecha la inauguración hubiera sido en marzo porque en mayo no aporta nada", ha indicado Barbón, que ha pedido "seriedad a Foro".

En respuesta a Ignacio Blanco, de Vox, Barbón ha manifestado su partido no puede hablar de defensa de los intereses de Asturias porque "ni siquiera creen en Asturias". "Ustedes no creen en la autonomía pero cobran que se matan de ella", ha dicho Barbón.

"Lo suyo es una performance permanente. Por lo que veo me escucha más de lo que parece porque le recomendé cambiar su foto de perfil y lo hizo", ha replicado a Blanco al que le ha recordado que "es un diputado parcial que trabaja más bien poco en el Parlamento".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Teresa Mallada ha incidido en que su grupo se niega a "pasar página" respecto a los datos de inversión del Gobierno central con Asturias en el pasado año y ha considerado mera propaganda y un acto para lavar la cara" la ronda de contactos ministeriales, no sólo por las formas sino por el momento en el que se llevó a cabo.

"No puede decir usted que está satisfecho cuando el Gobierno no ha dado explicaciones y no hay ninguna novedad en esos compromisos que usted dice", ha incidido Mallada, que ha vuelto a considerar que al Gobierno de Sánchez no le importa Asturias.

Por su parte Adrián Pumares ha acusado a Barbón de "inventarse un relato alternativo abriendo debates que discute consigo mismo" y ha destacado que su grupo no critica que vaya a Madrid a reunirse con los ministros sino que lo que critica es que nada traiga de la capital "respecto al suroccidente, al Plan de vías, al vial de Jove o la Autopista del Mar entre otros proyectos".

Sobre la llegada del AVE ha indicado que sorprende que después de años del PSOE votando en contra de la llegada de la Alta Velocidad ven ahora en la misma su "mejor baza electoral". "El único que estrá en campaña electora y que da por perdida la negociación presupuestaria es usted, lo único que le pido es que cambie de estrategia y abandone ese clima de constante campaña electoral", ha dicho Pumares.

Por su parte el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, ha indicado que quien defiende los intereses de Asturias "no hace un tour ministerial electoral" y ha considerado esa ronda de reuniones de "cinismo".

"Estamos ante el fracaso de su política. Tres años ha necesitado usted para que el Gobierno central mire a Asturias", ha indicado el portavoz de Vox, que ha asegurado que "después de tanta promesa incumplida ya nadie le cree". "No se guste tanto, su ego y soberbia le confunden, sea usted más humilde y céntrese en Asturias y los asturianos", le ha dicho.