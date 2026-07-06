Barbón destaca los 7,8 millones para recuperar Talleres El Conde como espacio cultural en Langreo

Visita del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, al espacio Talleres El Conde. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha destacado este lunes los 7,8 millones de euros invertidos en los terrenos y las instalaciones de Talleres El Conde "para la recuperación del patrimonio industrial de Langreo". El 75% de la inversión en este equipamiento ha corrido a cargo del Fondo de Transición Justa (FTJ), mientras que el Principado ha aportado el 25% restante.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha visitado esta tarde la factoría cultural, que está a punto de inaugurarse, en compañía del alcalde del concejo, Roberto García, y del viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García. Durante la visita, el presidente ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a participar en las jornadas de puertas abiertas que se celebrarán los días 17 y 18 de julio, "para que la gente de Langreo venga a ver la obra, pero también la gente de las cuencas mineras y de toda Asturias, porque esto es patrimonio de todos".

Desde el Principado, en una nota de prensa, recuerdan que los Talleres del Conde constituyen uno de los principales vestigios del patrimonio industrial de Langreo. Fueron construidos a finales del siglo XIX por la Compañía de Asturias y en 1902 pasaron a integrarse en Duro Felguera, desempeñando una función clave como instalaciones auxiliares de la factoría de La Felguera hasta su cierre definitivo en 1985. "Su recuperación como espacio cultural abre un nuevo futuro para este símbolo del pasado industrial del Nalón", destaca el Gobierno asturiano.