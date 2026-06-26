Barbón destaca el "alto grado de cumplimiento" de las inversiones en el Suroccidente

Acto institucional en la carretera AS-219. - PRINCIPADO

OVIEDO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha destacado este viernes el "alto grado de cumplimiento" del programa previsto en materia de infraestructuras viarias en el suroccidente asturiano, donde el Gobierno autonómico ha ejecutado 152 actuaciones en un periodo de cuatro años, lo que ha supuesto una inversión por encima de los 60 millones de euros.

Barbón ha realizado estas declaraciones coincidiendo con la finalización de las obras de mejora del tramo de 3,750 kilómetros entre Navelgas y Naraval, perteneciente a la carretera AS-219 (Luarca-Pola de Allande). En la visita institucional ha estado acompañado por el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo; el viceconsejero de Infraestructuras, Jorge García; y la alcaldesa de Tineo, Montserrat Fernández.

En una nota de prensa, el Principado indica que el proyecto de acondicionamiento de este tramo, que se inició en julio de 2024 con un plazo de ejecución de 24 meses, ha conllevado una inversión superior a los 1,1 millones de euros por kilómetro renovado. Los trabajos han permitido ensanchar la plataforma hasta los seis metros, renovar integralmente el firme y actualizar los elementos de seguridad y señalización, además de ampliar el puente de Naraval, adecuar su travesía con aceras y mejorar la visibilidad en la intersección hacia Paredes.

La mejora de esta carretera comenzó en octurbe de 2019 y se paró un año después por un desacuerdo con las expropiaciones de los terrenos. En 2024, con un nuevo proyecto sobre la mesa, la actuación se puso en marcha.