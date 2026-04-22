Barbón destaca la complementariedad industrial entre Asturias y México y anima a sellar alianzas estratégicas

El presidente del Principado, Adrián Barbón, interviene en la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en México. - PRINCIPADO

OVIEDO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha destacado este miércoles el "carácter complementario" de la industria asturiana y la mexicana en sectores estratégicos, una circunstancia que, a su juicio, puede resultar beneficiosa para ambas partes. Con este planteamiento, ha invitado al empresariado del país iberoamericano a "ensamblar y fortalecer una relación de beneficio mutuo" que culmine en "un 'win win' (todos ganan) de manual".

Barbón ha realizado estas declaraciones en el marco de un encuentro con representantes de Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), principal organismo de representación industrial de México, que ha ejercido como interlocutor de la misión comercial encabezada por el jefe del Ejecutivo autonómico.

Durante su intervención, el presidente ha puesto el acento en el crecimiento industrial mexicano, que, según ha señalado, "demanda proveedores solventes, flexibles y con experiencia en proyectos de gran escala y alta exigencia técnica".

En este contexto, ha defendido la capacidad de la industria de Asturias para responder a esa demanda, al concentrar empresas líderes en ámbitos como la ingeniería, la construcción naval, la metalmecánica, los bienes de equipo, la energía, la industria auxiliar o las soluciones tecnológicas aplicadas a procesos productivos complejos. "Lo pueden comprobar: la mejor industria española tiene nombre o apellido asturiano", ha afirmado.

El dirigente autonómico ha resaltado que muchos de los proyectos industriales de México están relacionados con la energía, las manufacturas, las infraestructuras o la logística, "ámbitos en los que Asturias cuenta con experiencia contrastada". "Puesto que muchas de esas iniciativas están aún en fase de estudio o planificación, se abre una ventana de oportunidad excepcional para anticiparse, generar alianzas estratégicas y entrar en cadenas de suministro con una visión de largo plazo", ha añadido.