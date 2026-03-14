Barbón destaca la estabilidad del Principado frente a un PP que "salta por los aires": "Lo gordo no es lo nuestro"

El secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón. - FSA-PSOE

OVIEDO 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha destacado este sábado la "estabilidad" del gobierno asturiano frente a un PP que "salta por los aires" en localidades como Gozón. Así, ha afirmado que "lo gordo" no es que entre dos formaciones distintas haya diferencias, sino que ocurra en el seno del mismo partido.

El presidente ha hecho estas declaraciones en la comida del PSOE de Parres, al ser preguntado por los periodistas acerca de las diferencias de opinión en el seno de gobierno de coalición entre PSOE y Convocatoria por Asturias-IU.

"Lo gordo no es lo nuestro, que podamos tener determinados puntos en los que haya diferencias de posicionamiento o de proyectos", ha dicho, sino que "lo gordo" es lo que pasa en el PP, como se ha visto en Gozón. "Digo Gozón por no irme más atrás y recordar la ruptura de Cascos o irme más atrás y lo que le hicieron al presidente Sergio Marqués", ha apostillado el presidente.

Al PP también le ha reprochado que cuestionase en un primer momento las declaraciones de Barbón acerca de la guerra de Irán. "Es una guerra ilegal e ilegítima", ha dicho, que afecta a los asturianos que residen allí y los que se encontraban en la zona. "Además impacta en nuestra economía, en nuestras empresas, y en el precio de la gasolina", ha agregado.

"Yo entiendo que cuando alguien está jugando a otras cosas, entiendo que no sepa lo que significa ser presidente del Principado, pero ser presidente del Principado significa que todo lo que afecta a Asturias, a ti te importa, y a mí desde luego me importa", ha dicho.