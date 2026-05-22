Barbón: "En el destino de los terrenos de baterías nos jugamos el porvenir de la comarca de Avilés"

El presidente del Principado, Adrián Barbón. - PRINCIPADO

AVILÉS/OVIEDO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha clausurado este viernes la jornada de presentación del Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria de Avilés y durante su intervención ha destacado que en el destino de los terrenos de las antiguas baterías "se juega el porvenir de la comarca de Avilés" y ha indicado que el Ejecutivo de Avilés apoya el proyecto de que el Puerto de Avilés se haga con los mismos.

"Aquí pedimos que se ajuste el precio de tal manera que esas negociaciones lleguen a buen puerto, y nunca mejor dicho", indicó Barbón apoyando así la idea repetida a lo largo de la jornada de lograr que la Autoridad Portuaria se haga con esa bolsa de suelo.

Ha añadido Barbón que son conscientes de que se trata de una "localización privilegiada" y en este punto ha añadido que el Gobierno asturiano está seguro de las capacidades competenciales del Puerto de Avilés para sacarles partido a esos terrenos.

"Es un planteamiento de interés general, no nos hayamos ante una jugada regate corto para librar en tirando, sino una decisión que va a condicionar el futuro, la avidez de la comarca y de la industria asturiana durante las próximas décadas. En el destino de estos terrenos nos jugamos al porvenir de la comarca", dijo Barbón.

El presidente del Principado ha considerado que el Puerto de Avilés tiene que ser por derecho propio uno de los grandes puertos del Cantábrico y ha recordado como Avilés ha sabido reiventarse y se ha ganado el título propio por derecho de capital de innovación de Asturias.

Barbón ha insistido en la necesidad de "ensamblar bien las tres piezas clave que son puerto, ciudad e industria" para lograr un futuro próspero.

Antes de Barbón ha intervenido el Presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana Hernández que ha destacado que el Plan Estratégico que este viernes se ha presentado es un "documento fundamental para el Puerto de Avilés que demuestra una declaración de ambición por seguir creciendo".

Ha destacado que los cambios que está experimentando el puerto de Avilés van en la línea de los europeos y constituyen una base sólida para el crecimiento del mismo y ha manifestado que a lo largo de la jornada le "ha quedado claro las necesidades de superficie portuaria y de incrementar ese suelo de uso portuario para poder incrementar actividades logísticas y dar respuesta a otras actividades industriales como la eólica marina".