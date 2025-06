Barbón dice que "cuando alguien conoce un presunto caso de corrupción lo de que debe hacer es ir a Fiscalía"

OVIEDO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha manifestado este miércoles en el Pleno que cuando alguien conoce o tiene sospecha de un caso de corrupción lo que debe hacer es ir a Fiscalía.

"Quien conozca un caso de corrupción, o un presunto caso de corrupción, lo que tiene que hacer es ir a Fiscalía, es lo que yo recomiendo a todo el mundo. Vaya usted a Fiscalía. A mí, cuando me dice alguien, no es que... A Fiscalía. Yo no investigo delitos. Vaya a Fiscalía para que el Poder Judicial actúe, para que se persiga", dijo el presidente asturiano.

Lo hacía en respuesta a la portavoz de Vox, Carolina López, que le ha planteado "cuándo va a pasar de las palabras a los hechos para defender de verdad los intereses de Asturias y que no tengamos que ver que sus compañeros de filas usan las obras públicas, entre ellas, tres asturianas, para sus mordidas y enriquecimiento".

Tras escuchar a la portavoz de Vox, Carolina López, que entre otras descalificaciones habló del PSOE como "partido comegambas", o "PSOE, puteros, sobres, orgías y estupefacientes que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos", ha lamentado el uso de este tipo de comentarios en sede parlamentaria.

"Por honor y respeto a los miles y miles de militantes socialistas, a los miles y millones de votantes socialistas, a los que fueron, a los que murieron por defender la libertad, y a los que no se merecen en modo alguno escuchar esas palabras de su boca, porque ellos son personas honradas", dijo Barbón.

También, ante las críticas de Vox, ha defendido el papel de la actual delegada del Gobierno, Adriana Lastra y ha asegurado que "lo que ella había sufrido fue un acoso político". "Es decir, una guerra de poder interna en el partido. Acoso político, dijo textualmente", dijo Barbón.

"EL PSOE NO ES UN PARTIDO LIMPIO"

Por su parte la diputada y portavoz de Vox, Carolina López, aseguró que el PSOE "no es un partido limpio; ni obrero ni español, ni reformista o progresista", sino que "es el partido que abusa del poder para enriquecer a sus miembros a través de entramados clientelares que pagan los españoles con sus impuestos".

López ha reprochado a Adrián Barbón que diga que no sabía nada, porque ha añadido que eso "no se lo cree nadie". "Tan corrupto es el que roba como el que lo sabe y se calla. Tan corrupto es el que roba como el que de boquilla lo critica, pero no lo condena con hechos. Si tanto le repugna la corrupción, si tanto asco le da la corrupción, ¿por qué sigue apoyando al capo Sánchez que tiene a sus personas de confianza y a media familia involucrada?", dijo López.

Así, le ha preguntado a Barbón por qué no les exige a los diputados asturianos en el Congreso que apoyen una moción de censura para "devolver la libertad a los españoles y que decidan libremente a sus representantes en unas elecciones sin amaños ni engaños".

López ha recordado que "en 146 años de historia hay cientos de casos de corrupción, prostitución y drogas dentro del PSOE. Y aquí en Asturias también los hay dentro de la propia FSA".