Barbón en su discurso de Fin de Año: "Tenemos muchos motivos para iniciar 2026 con la mochila cargada de ilusiones"

El presidente asturiano, Adrián Barbón, en su mensaje de Fin de Año. - PRINCIPADO

OVIEDO 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón ha despedido el año asegurando que "la esperanza es una fuerza poderosa que siempre se impone al miedo y en Asturias tenemos muchos motivos para iniciar 2026 con la mochila cargada de ilusiones".

Así, Barbón ha resaltado que el Principado comenzará enero con más habitantes que hace un año, lo que para una comunidad decidida a superar el reto demográfico es "una de las mejores noticias posibles". Considera el Presidente que las personas llegadas a Asturias demuestran que el Principado es una tierra "fértil de oportunidades".

En su tradicional discurso de fin de año, el presidente autonómico ha querido felicitar el nuevo año a los asturianos en el Museo de la Emigración, en Colombres, "una manera de decir a los que están fuera que Asturias nunca les olvida".

En esa "mochila cargada de ilusiones", Barbón tambián ha colocado el "aliento que transmite el mercado laboral", destacando que, por primera vez en mucho tiempo, Asturias ha tenido menos de 50.000 parados.

"La angustia de quienes necesitan un empleo no consiente que nos demos por satisfechos, pero esto demuestra que estamos en el buen camino, al igual que la expectativa, cada día más cercana, de superar las 400.000 personas con trabajo. Esta Asturias que crece se refleja en el renacer de la industria, en el dinamismo empresarial o en el auge del turismo", dijo Barbón.

Ha deseado el presidente asturiano que la Comisión Europea aplique "ya, cuanto antes, las únicas medidas capaces de despejar el porvenir de la siderurgia". "Vamos a poner lo mejor de nosotros mismos para consolidar el resurgir de Asturias. Esa es la gran tarea que nos convoca y que pasa, a la fuerza, por robustecer el estado de bienestar", añadió Barbón.

No se ha olvidado el presidente de algunos más de los retos pendientes. Así se ha mostrado confiado en que se logrará el fin del peaje del Huerna y se hará frente a la problemática de la vivienda. Y es que ha indicado Barbón que todos los "hitos" logrados valdrán poco si no aprovechan su empuje para "cruzar nuevas fronteras".

"Estamos dispuestos a hacerlo. Junto con el fortalecimiento de los servicios públicos, el derecho a la vivienda continuará siendo una prioridad indiscutible. Digo bien: hablo de un derecho, no de un negocio. Seremos inconformistas por principio. La mejora histórica de nuestras comunicaciones, del AVE al aeropuerto, nos anima a abordar otros desafíos. Algunos, por simple respeto a la razón y la legalidad, como suprimir el peaje del Huerna. En Asturias hemos trabado una fuerte alianza social que culminará en el único desenlace posible: la eliminación, una aspiración irrenunciable", manifestó.

RECUERDO DE LOS ACCIDENTES MINEROS

Durante su discurso el presidente asturiano también ha querido tener un recuerdo para los fallecidos y afectados por los accidentes mineros.

"Por desgracia, en 2025 también hubo malas noticias y, entre las más dolorosas, los accidentes mineros de Cerredo y Vega de Rengos. Estas palabras quedarían muy pobres si no incluyesen otro compromiso, que asumo personalmente: llegar hasta el final para que se haga justicia", dijo.