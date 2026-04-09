Barbón elogia el papel de la Federación Asturiana de Concejos

Adrián Barbón - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha destacado este jueves la labor de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y ha asegurado que se trata de "una institución ejemplar en los tiempos de trinchera que vivimos". Durante su intervención en el acto de homenaje a los presidentes de la federación, celebrado en Siero.

Barbón ha puesto en valor que la FACC "se ha consolidado como un interlocutor necesario, serio y fiable", y ha subrayado que constituye "un espacio donde conviven alcaldes de todas las ideologías posibles y, sin embargo, también habitan el consenso y la capacidad para buscar el acuerdo por encima de las discrepancias y las distancias partidistas".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha contrapuesto este modelo de funcionamiento al actual clima político, marcado -según ha señalado- por la confrontación. En ese sentido, ha remarcado que "esas cualidades no se adquieren por casualidad, no caen del cielo", sino que "deben mucho a todas las personas que han ejercido el liderazgo de la organización" a lo largo de su historia.

El presidente ha recordado que la Federación Asturiana de Concejos nació en 1995 "entre recelos", cuando existía el temor de que pudiera convertirse en un contrapoder frente al Gobierno del Principado. "Por fortuna, todos esos temores han sido fallidos", ha afirmado, destacando que, a lo largo de casi tres décadas, la federación se ha afianzado como un actor institucional "serio, fiable y necesario" para el conjunto de Asturias.

Barbón ha atribuido buena parte de ese recorrido al liderazgo ejercido por las personas que han presidido la entidad desde su fundación. "Esas cualidades no han caído del cielo", ha insistido, y ha añadido que han sido fruto del trabajo de quienes "han ejercido el liderazgo de la organización", capaces de anteponer el interés general y el acuerdo a las afinidades partidistas.

En este punto, el jefe del gobierno ha tenido un recuerdo especial para los expresidentes fallecidos Graciano Torre y Ángel García. Torre, que también fue alcalde de San Martín del Rey Aurelio y, después, consejero, asumió la puesta en marcha de la federación. Fue, en palabras de Barbón, un "arquitecto del consenso". "Hoy ha sido de justicia reconocer su legado", ha afirmado, al tiempo que ha agradecido la labor de los demás expresidentes homenajeados por "haber probado con vuestra labor que la concordia ha sido posible".

El presidente ha reiterado que su gobierno "jamás ha entendido la Federación Asturiana de Concejos como un contrapoder", sino como "un poder necesario para construir juntos la mejor Asturias". "Los 78 ayuntamientos de nuestra tierra han sido aliados imprescindibles", ha asegurado.