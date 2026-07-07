Barbón ensalza la trayectoria de Juan Cofiño en la Bienal de la Gastronomía y la Pintura de Casa Consuelo

El presidente del Principado, Adrián Barbón, el propietario de Casa Consuelo, Álvaro García y el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha destacado este martes la trayectoria institucional del presidente de la Junta General, Juan Cofiño, durante la clausura de la XIX Bienal de la Gastronomía y la Pintura de Casa Consuelo, celebrada en Valdés, donde también ha reivindicado la "concordia" y el diálogo en la vida política.

Barbón ha felicitado a Cofiño, uno de los galardonados de esta edición, de quien ha resaltado su dilatada trayectoria en distintas responsabilidades institucionales y municipales, así como su "capacidad de diálogo" y el "sosiego, rigor y calidad humana" que, a su juicio, aporta desde la Presidencia de la Junta General.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha defendido la necesidad de trasladar esos valores a la política y ha lamentado que se viva "un tiempo en el que parece que la concordia se ha convertido en algo ajeno" y en el que "levantamos trincheras" que generan "odio, tensión, polarización y crispación".

Asimismo, ha felicitado al resto de premiados de la XIX Bienal: la pastelera Fátima Gismero, el restaurante Mesón El Centro, de Puerto de Vega, y el artista Bernardo Sanjurjo, además de los creadores distinguidos con el Premio Jesús Villa Pastur.

Durante su intervención, Barbón también ha puesto a Casa Consuelo como ejemplo de emprendimiento, diversificación y apoyo a los artistas emergentes, y ha defendido la importancia de "las raíces, sin renunciar a la evolución", una idea que ha vinculado al modelo de desarrollo que plantea para Asturias, basado en el patrimonio, la innovación y el talento.

El presidente ha agradecido la invitación para participar en la clausura de la bienal y ha confiado en poder regresar a la próxima edición de este encuentro, que ha definido como "una cita artística fundamental para toda Asturias".