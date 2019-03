Barbón (FSA-PSOE) llama a "concentrar los votos" ante la "situación excepcional" de auge de la "extrema derecha"

Publicado 04/03/2019 21:19:40 CET

Las listas autonómicas y municipales se darán a conocer el próximo lunes 11 de marzo

OVIEDO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón, ha llamado este lunes a "concentrar los votos" en el PSOE ante la "situación excepcional" de auge de la "extrema derecha" en España.

Barbón, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Ejecutiva Autonómica, ha explicado que los ciudadanos el próximo 28 de abril tendrán que escoger entre "un gobierno de derechos o de derechas". El Ejecutivo socialista, ha dicho, "ya se sabe cómo gobierna", mientras que frente al PSOE se postula un bloque de la derecha "muy influenciada por la extrema derecha".

En este sentido, ha lamentado que Ciudadanos "esté girando tanto a la derecha". El partido de Albert Rivera, ha dicho, "desaprovecha una oportunidad" al "vetar" un acuerdo post electoral con el PSOE. Con esta posición "la intención de voto de Ciudadanos está decreciendo por su radicalización a la derecha". Por ello considera Barbón que hay un grupo "moderado" del electorado que se ha quedado "huérfano".

Es ahí donde el PSOE centrará sus esfuerzos, además de en obtener los votos progresistas que en anteriores comicios optaron por votar a Podemos. "Estas elecciones son tan atípicas e importantes que necesitamos que todos los votos se concentren en el PSOE", ha dicho, ya que puede ocurrir que los socialistas sean los más votados y "la suma de las derechas y la extrema derecha marque la gobernabilidad del país".

Por otro lado, Barbón ha hecho un llamamiento a las mujeres y los hombres para que se movilicen el próximo 8 de marzo con motivo de la huelga feminista. Desde la FSA, ha dicho, se respaldan "todas las movilizaciones". "Pensábamos que no hacía falta seguir insistiendo, pero con un partido que influye para cambiar conceptos como la violencia machista por violencia doméstica, es fundamental", ha explicado, en alusión a Vox.

EL ACUERDO PP-FORO "DEJA MAL" AL PP ASTURIANO, AFIRMA BARBÓN

El secretario general de la FSA ha valorado asimismo el pacto electoral alcanzado por el PP y Foro para las generales, afirmando que "sorprende" que el acuerdo se haya logrado en Madrid, "dejando mal" al PP de Asturias, ya que se ha realizado "en contra del criterio" de la candidata asturiana al Principado, Teresa Mallada.

"Llama la atención que la negociación se concentre en Madrid, aunque no sorprende porque la candidata no la eligieron los militantes, la designó Pablo Casado", ha subrayado. Sin entrar a valorar la coalición, sí ha dicho que en su opinión "esa suma no suma".

CONFECCIÓN DE LAS LISTAS

La Comisión Ejecutiva ha abordado en su reunión de este lunes la confección de las listas en los municipios de menos de 20.000 habitantes y la elaboración de la lista autonómica. Los nombres, ha dicho, se darán a conocer el 11 de marzo tras la reunión del Comité Ejecutivo Autonómico.

Este lunes la Comisión ha acordado pedir al Comité autonómico que se reunirá el próximo lunes, que en aquellas agrupaciones en las que no se ha elegido candidatura municipal, los pequeños municipios, se haga una delegación expresa a la comisión de listas autonómica para que la aprueben según se van aprobando en las agrupaciones, a fin de que no haya que convocar otro comité.

Sobre las listas autonómicas, ha explicado que en los municipios de más de 20.000 habitantes el sistema es de primarias y, una vez recogidos los resultados con el candidato o la candidata, la comisión ejecutiva elaborará la propuesta definitiva de candidatura.

Respecto al proceso autonómico en el que ayer se cerró la celebración de asambleas para proponer candidaturas a la lista regional, ha explicado Barbón que el propósito de la Comisión es obtener una candidatura "que refleje la pluralidad territorial de Asturias".

Es por eso que no se realizará una "traslación matemática" de los resultados a las listas. "Para nosotros es fundamental hacer unas listas que reflejen el amplio territorio de cada circunscripción. Si nos atenemos a los resultados en bruto de la votación global en cada circunscripción puede pasar que haya agrupaciones con cuatro diputados y otras grandes que no tengan ninguno", ha explicado.