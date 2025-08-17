Barbón sobre los incendios en Asturias: "Estamos ante el mayor despliegue de medios de la historia"

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha visitado esta mañana junto con el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, el puesto de mando avanzado instalado en el recinto ferial de La Imera. - PRINCIPADO

OVIEDO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha visitado este domingo junto con el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, el puesto de mando avanzado instalado en el recinto ferial de La Imera, en Cangas del Narcea, desde donde se coordinan las labores de extinción.

"Estamos ante el mayor despliegue de medios de la historia, tanto terrestres como aéreos, para luchar contra los incendios forestales en Asturias", ha valorado Barbón, quien ha agradecido el esfuerzo tanto de las personas que trabajan en las labores de extinción como de los vecinos y las vecinas que colaboran con ellas.

"La prioridad absoluta para este gobierno sigue siendo proteger a las personas y los pueblos", ha añadido el jefe del Ejecutivo, quien ha precisado que los recursos destinados a prevención y extinción han aumentado a razón de un 10% anual, y ha puesto de relieve la colaboración con el Gobierno de España y los concejos afectados.

En estos momentos hay doce incendios forestales: seis activos en Cangas del Narcea, Somiedo, Cabrales, Degaña, Quirós, Caso y Ponga; dos estabilizados en Villanueva de Oscos y Ponga, y otros cuatro controlados en Cangas del Narcea y Coaña. De ellos, los que más preocupan son los de Degaña, Cangas del Narcea y Somiedo. En total, más de 260 personas luchan contra el fuego en toda la comunidad.

Por su parte, el consejero de Gestión de Emergencias ha señalado que la monitorización de la calidad del aire, que también depende de su departamento, refleja que, por el momento, no es preciso activar ningún protocolo especial. En todo caso, el Servicio de Emergencias (Sepa) recomienda el confinamiento y el uso de mascarillas a los habitantes de las áreas más perjudicadas por el humo y las cenizas.

Calvo ha indicado que el perímetro global de incendios ya supera ampliamente las 4.000 hectáreas, aunque ha considerado prematuro aportar cifras aproximadas sobre el terreno realmente quemado. "El nivel de alerta es máximo, aún tenemos temperatura alta, los niveles de humedad ya no son tan bajos y el viento rola a norte, pero el nivel de alerta sigue siendo máximo, porque esto va a durar", ha advertido.

El Gobierno de Asturias insta a la población a evitar actividades recreativas y deportivas en los Picos de Europa y la cordillera Cantábrica, como medida de precaución ante los incendios, y recuerda que está cerrada la ruta del Cares y que siguen suspendidas las siguientes lanzaderas de transporte público: Lagos de Cuadonga/Covadonga (Cangas de Onís), Arenas-Poncebos (Cabrales), Reserva de la Biosfera de Ponga, Reserva de la Biosfera de Somiedo y Reserva de la Biosfera de Muniellos (Cangas del Narcea).

El resto de los servicios especiales que ofrece el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) durante el verano se mantienen operativos y sin cambios. Además, el funicular de Bulnes únicamente funciona para residentes, personas hospedadas en la localidad y retornos.

El Principado recuerda que toda Asturias está hoy en riesgo muy alto por incendios forestales y llama a extremar las precauciones y a cumplir con la normativa en vigor.

Están prohibidas las quemas de todo tipo, así como encender fuego en espacios abiertos, zonas recreativas y áreas habilitadas para ello. Tampoco está permitido el uso de material pirotécnico, vehículos ni maquinaria en zona forestal.

La normativa vigente sobre quemas se puede consultar en el enlace: https://acortar.link/DmWiMp