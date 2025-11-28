Barbón incide en que el Principado no se verá afectado por la no aprobación del objetivo de déficit

El presidente del Principado, Adrián Barbón, durante la inauguración del Centro de Día de Luanco. - PRINCIPADO

LUANCO/OVIEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha indicado este viernes que "por suerte, a Asturias no le afecta" que el Congreso de los Diputados haya tumbado el objetivo de déficit porque "lo que lastra al Principado es el techo de gasto". "Yo soy muy crítico en el techo de gasto tal y como está definido en España, porque no es el concepto de techo de gasto de la Unión Europea. Si fuera el de la Unión Europea, Asturias dispondría de muchos más recursos, o algo más de recursos", dijo el presidente asturiano.

Adrián Barbón se ha pronunciado así durante su visita a Luanco, donde ha inaugurado el nuevo Centro de Día y las obras de ampliación del puerto de Luanco.

Ha incidido Barbón en que en este caso la decición del Congreso "no va a afectar a los presupuestos ya elaborados o a punto de cerrarse, porque evidentemente el problema que tenemos es el techo de gasto".

"El objetivo de déficit era pequeño, pero importante, eran 25 o 30 millones de euros, que evidentemente a otras comunidades sí les afecta. Quiero hacer hincapié en un dato que creo que es importante en nuestra gestión presupuestaria. Desde que yo soy presidente del Principado estamos reduciendo todos los años el porcentaje de deuda", dijo.