Barbón insiste en Salamanca en que los votos progresistas que no sean para el PSOE "no van a servir para nada"

Adrián Barbón - CAPTURA DE LA CUENTA DE X DE LA FSA-PSOE

OVIEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE y presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, ha participado este viernes en un nuevo acto de campaña de las elecciones de Castilla y León de este domingo.

Concretamente, el dirigente asturiano ha estado en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, donde ha insistido en la idea de que los votos progresistas que no sean para el PSOE "no van a servir para nada". De esta forma ha llamado a concentrar el voto en ese segmento ideológico.

Pero Barbón también se ha dirigido a las personas "moderadas" porque "deben saber que lo que plantea la derecha es gobernar conjuntamente con Vox". De esta forma, ha reiterado que si no quieren que Vox influya o marque los gobiernos "el único voto estratégico que frena eso en Castilla y León es el PSOE".

Ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que vote el domingo. "En cuatro minutos, que es el tiempo que tardas en votar, decides el futuro durante cuatro años", ha subrayado.

