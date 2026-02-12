Barbón: "La Laboral sigue siendo un proyecto de futuro"

1051527.1.260.149.20260212191845 El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón, interviene en la presentación de los trabajos de restauración de la cúpula de la iglesia de la antigua Universidad Laboral de Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón, se ha comprometido este jueves en Gijón ha seguir trabajando para que la antigua Universidad Laboral sea reconocida lo más pronto posible como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco.

"La Laboral sigue siendo un proyecto de futuro", ha destacado durante su intervención en la presentación de los trabajos de restauración de la cúpula de la iglesia de este monumental edificio.

Eso sí, respecto a la candidatura de la Unesco, ha matizado que este tipo de metas "no se cruzan de un día para otro", a lo que ha recordado lo que costó el reconocimiento de la cultura sidrera.

Ha insistido, dicho esto, en que van a trabajar para que sea una realidad cuanto antes y ha remarcado que lo harán con el esfuerzo conjunto de todas las instituciones y con la máxima rapidez posible

En cuanto a los trabajos de restauración de la cúpula, ha puesto en valor que se han empleado 800.000 euros, que parten de una decisión política "que se vota cada año en la Junta General del Principado de Asturias", ha apostillado. Una obra que ha recordado que ha contado con financiación europea.

Más allá, ha evidenciado el compromiso del Gobierno asturiano con el histórico edifico, obra del arquitecto Luis Moya, el que se haya empleado en las distintas obras de reforma y restauración unos dos millones de euros.

Sobre la cúpula, además, ha defendido que esta inversión merece la pena, tanto por su valor histórico como artístico. Unido a ello, ha resaltado que cuenta con la mayor réplica de la Cruz de la Victoria y la mayor cúpula elíptica del mundo.

Ha señalado, asimismo, que de esta forma el patrimonio asturiano está mejor conservado y cuidado. Algo que ha ligado también al reciente acuerdo con Unicaja para la cesión de las obras que pertenecían a la Caja de Ahorros de Asturias.

Con todo, ha dado por hecho que la apertura de la iglesia a nuevas actividades culturales hará de la Universidad laboral un sitio "aún más vivo", enfocado tanto al ámbito creativo, como formativo y, más allá, de futuro.

Barbón ha rememorado a las millares de personas, en sus inicios sobretodo hombres, que pasaron por la Laboral, pero también a los que hoy día siguen formando parte, de alguna manera, de este edificio, ya sea por motivo de estudios, culturales o empresariales.

Ha aprovechado, por otro lado, para destacar, especialmente, a la ex alcaldesa gijonesa, la socialista Ana González, que, según él, en el mandato pasado estuvo "permanentemente picando piedra para conseguir esas inversiones de más de dos millones de euros para la Laboral".

También ha tenido palabras para el ex alcalde gijonés y ex presidente regional, Tini Areces, ya fallecido, del que ha resaltado su "empuje y tenacidad" para revitalizar la antigua Universidad Laboral. Unas cualidades que ha señalado que el Gobierno asturiano se propone seguir. Como ejemplo, ha citado la futura Escuela de Enfermería.

Unido a Tini Areces, ha saludo a otra ex alcaldesa gijonesa, Paz Fernández Felgueroso, quien estaba al frente de la Alcaldía cuando se reformó la Laboral hace casi 20 años, en 2007, y a la viuda del ex alcalde, Soledad Saavedra, también presente en el acto.

ESFUERZO INVERSOR

Previamente a la intervención de Barbón, ha hablado la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, quien ha hecho repaso a las obras de restauración de la cúpula de la iglesia y de la singularidad de la misma.

Un edificio que se enmarca como espacio vertebrador en un conjunto arquitectónico declarado hace diez años Bien de Interés Cultural (BIC). Todo ello sin renunciar a la esencia del lugar, según la consejera.

Gutiérrez ha resaltado que ha sido un reto "constante" de gestión y mantenimiento y un esfuerzo inversor. De la restauración, ha destacado especialmente la recuperación de la cruz de la Victoria que preside la cúpula.

También ha señalado que en este proceso ha sido fundamental la labor de la Asociación de Antiguos Amigos de la Universidad Laboral, a lo que ha agradecido que su trabajo constante mantiene el vínculo de este espacio con las generaciones que han pasado por él.

Del histórico edificio, además, ha remarcado que tras su reforma, en 2017, alberga el Conservatorio, la ESAD, la Cinemateca, estudios universitarios y de FP, así como el teatro de la Laboral, entre otros. Es por ello, que ha incidido en que la iglesia abre ahora sus puertas a nuevas actividades culturales.

Al tiempo, ha resaltado que esta restauración es una muestra "clara" de la defensa desde el Gobierno regional del patrimonio y de que Asturias supo aprovechar la oportunidad de los fondos europeos.

A mayores, ha incidido en que evidencia el compromiso "absoluto" del Gobierno de Asturias con la antigua Universidad Laboral. De esta última ha remarcado que es un elemento "único, sin comparación", así como merecedor del máximo reconocimiento internacional.

Durante el acto, al que han sido invitadas más de 300 personas, ha tenido lugar el espectáculo 'Disonancias', de Zig Zag Danza, y también han actuado el Coro 'León de Oro'. Además, se han proyecto dos vídeos sobre la restauración de la cúpula y sobre la Laboral.

A la presentación de estos trabajos ha acudido una nutrida representación del Gobierno asturiano, así otras autoridades, tales como la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, o el presidente de la Junta General del Principado de Asturias, Juan Cofiño. También han asistido representantes de otros grupos políticos y personalidades del ámbito empresarial y social.