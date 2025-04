Barbón lamenta que "las derechas quieran utilizar los muertos para el debate político"

OVIEDO 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón, se ha referido al accidente en la mina de Cerredo y ha lamentado que "algunos quieran utilizar los muertos para el debate político". "Lo que no puede ser es que, sabiendo ya que la empresa --Blue Solving-- estaba incumpliendo la licencia, lo que se opte es por intentar culpar de ello a la consejera", dijo Barbón

El presidente del Principado y secretario socialista ha insistido en que "les ha sorprendido enormemente" que, sin haber terminado de escuchar a la consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, en la primera comparecencia en la Junta cuando ya tiene datos que aportar, por ejemplo que la empresa estaba incumpliendo la licencia, "nos encontramos con que la operación orquestada de las derechas fue pedir la dimisión de la consejera".

"Si me permiten la expresión, ya tenían dictada la sentencia antes incluso de que se celebrara el juicio. Y eso nos parece, sin duda, doloroso", indicó Adrián Barbón.

Ha manifestado además que la Ejecutiva Autonómica, "respalda por unanimidad al Gobierno en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de saber lo que pasó, en la búsqueda del caiga a quien caiga", respecto al accidente en la mina de Cerredo.

EL GOBIERNO DA LA CARA

El secretario de los socialistas asturianos ha vuelto a reiterar que su Ejecutivo ha dado la cara desde el primer momento y desde el día del accidente.

"Yo estuve en la mina, es decir, a mí no me tuvieron que sacar de ninguna comida, no se sabe dónde, donde estuve encerrado y desaparecido horas, yo nada más que terminó el Consejo de Gobierno y tuve la primera información, me puse en camino para estar allí con las familias y dar la cara, que es lo que creo que debemos hacer los políticos. La consejera de Transición abandonó el Consejo de Gobierno para llegar primero también allí a la mina, también la delegada del Gobierno de España estaba allí, es decir, dimos la cara, estuvimos allí", dijo.

Recordó además que el miércoles responderá a tres preguntas sobre el accidente en el Pleno de la Junta.