Barbón llama a la "audacia reformista" y a recuperar el respeto entre instituciones para atajar la polarización

Adrián Barbón, durante su intervención - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha llamado este jueves a la "audacia reformista" y a recuperar el respeto entre instituciones y poderes del Estado para hacer frente a la polarización política, durante la clausura de la XLVIII edición de los Cursos de La Granda.

En su intervención, Barbón ha defendido que los grandes desafíos actuales exigen combinar la capacidad de transformación económica con el fortalecimiento de la convivencia democrática.

El jefe del Ejecutivo ha reflexionado sobre dos de los grandes fenómenos que marcan el presente: la revolución económica impulsada por la transición energética y la inteligencia artificial y el avance de la polarización política. A su juicio, ambos procesos están estrechamente relacionados y condicionarán el futuro de las instituciones democráticas.

En este sentido, Barbón ha asegurado que Asturias ha sabido situarse en una posición de liderazgo ante los cambios económicos en marcha. "Dentro de unos años se demostrará hasta qué punto es crucial que Asturias esté en primera línea tanto en la industria verde como en la transformación digital", ha señalado. El presidente ha recordado proyectos como la acería eléctrica de Veriña, la descarbonización de Bayer, la iniciativa de Sunwafe o el futuro campus tecnológico de Salas como ejemplos de una estrategia orientada a aprovechar las oportunidades de la nueva economía.

También ha advertido de que la transición energética "no está siendo todo lo justa que debería" y ha reclamado mayores esfuerzos para evitar que determinados territorios y sectores se sientan desplazados por los cambios en marcha. "La descarbonización no puede parecer el destino elegido por unas élites ajenas a los efectos sociales de sus iniciativas", ha afirmado.

Respecto a la inteligencia artificial, Barbón ha subrayado tanto su potencial transformador como los riesgos asociados a su desarrollo. Entre ellos, ha citado la concentración de poder económico y tecnológico y la posibilidad de que unas pocas grandes corporaciones ejerzan una influencia desproporcionada sobre el debate público. Además, ha advertido de que la Unión Europea debe reaccionar para evitar quedar relegada frente a Estados Unidos y China en este ámbito estratégico.

En el plano político, el presidente ha defendido la necesidad de recuperar una cultura de diálogo y entendimiento. "No concibo que la política destierre la voluntad de entendimiento", ha afirmado, antes de reivindicar el valor de los acuerdos alcanzados en Asturias como muestra de que el consenso sigue siendo posible. Entre ellos, ha citado la concertación social, el Pacto por el Medio Rural, la Alianza por las Infraestructuras, la Estrategia Industrial o el Pacto por la Salud Mental.

Barbón ha situado la "audacia reformista" como una de las herramientas necesarias para reforzar la confianza ciudadana en las instituciones. A su juicio, no deben aplazarse indefinidamente debates de fondo sobre cuestiones como la financiación autonómica, el papel del Senado o posibles reformas del sistema institucional. "Las ocasiones ideales no existen; esos debates sólo se abordarán si hay audacia suficiente para plantearlos", ha sostenido.

El presidente también ha reclamado "recuperar la relación adecuada entre instituciones y poderes del Estado" y ha advertido de que el respeto institucional no sólo se erosiona con los ataques directos, sino también cuando las instituciones "se pervierten para ponerlas al servicio de causas partidistas".

Para concluir, Barbón ha reivindicado el valor de espacios de reflexión y diálogo como los Cursos de La Granda. "Asturias, que es un refugio climático, también debe ser un refugio político, un oasis en el reseco desierto de la crispación", ha señalado. A su juicio, foros como este contribuyen a preservar un debate público basado en el respeto, el pluralismo y el conocimiento.