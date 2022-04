Barbón llama a defender la democracia y la libertad frente al actual "riesgo de involución"

OVIEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Adrián Barbón, ha hecho este jueves un llamamiento a defender la democracia y la libertad. "Hay un riesgo de involución, algunos nos quieren llevar a una democracia como la de Putin en Rusia, que es totalmente falsa", ha alertado Barbón.

El dirigente asturiano se ha pronunciado en estos términos en su intervención durante el tradicional acto de homenaje en la fosa común de Tiraña (Laviana).

Ha dicho que es importante hablar de 'memoria democrática' en vez de 'memoria histórica', dado que este último término induce a pensar que se habla del pasado.

La 'memoria democrática', sin embargo, habla "de presente y futuro", según el dirigente asturiano. A la hora de hablar de ese riesgo de "involución" que se afronta en la actualidad, Barbón ha dicho que "esto no va de derechas o de izquierdas, sino de demócratas y no demócratas, de quienes defendemos la libertad y quienes no la defienden". "Tiraña es memoria democrática", concluyó Barbón.