Barbón niega conocer a la Miss Asturias ligada a Ábalos

OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE y presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, ha negado este martes conocer a Claudia Montes, la ex Miss Asturias ligada a José Luis Ábalos, pese a que ella afirmó en una comisión en el Senado que tenían una relación de amistad.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la Comisión Ejecutiva Autonómica de la FSA-PSOE, BArbón ha negado también que Montes le hiciera llegar níngún caso de corrupción. De conocer algún caso de corrupción, ha dicho, lo que tendría que haber hecho es ir a Fiscalía, ha dicho Barbón.

Ha salido el socialista al paso de las críticas de los grupos de la oposición pidiéndole explicaciones por lo que dijo Montes. Barbón ha comentado que ya se explicó todo en una respuesta por escrita que se le dio a Vox en el mes de julio.

En esa documentación, ha explicado, se da información de los correos enviados por Montes, el último pidiendo una ayuda al alquiler en la que venía a insinuar la petición de que se le diese "trato de favor por ser militante del PSOE".

Previamente, la ex Miss Asturias había enviado otros dos correos. El primero fue sobre unos hechos relativos a un supuesto acoso escolar a uno de sus hijos.

En el segundo es en el que Montes decía que tenía conocimiento "de alguna situación relativa a alguna empresa, sin citarla, en la que había hechos judicializados o bajo investigación". El gabinete de Barbón no le contestó, porque se entiende que toda persona que tiene conocimiento de ese tipo de cuestiones, lo que debe hacer es ir a ponerlas en conocimiento del fiscal para interponer la correspondiente denuncia.

"Mire si algo tengo y creo que los que me conocen lo saben bien es que con la corrupción es algo que me asquea y que mi tolerancia es absolutamente cero", ha sentenciado.

"Lo que tiene que hacer una persona cuando tiene conocimiento de unos posibles delitos no es venir contárselo ni al presidente ni al gobierno de Asturias ni al partido que sea; lo que tiene que hacer es ir directamente a interponer y poner en conocimiento de la fiscalía lo que sabe", ha apuntado.

En cuanto a las afirmaciones de Montes sobre amaños en contratos cuando estaba trabajando, Barbón ha dicho que los procesos de contratación en Asturias "pasan todos los filtros". Barbón ha dicho que estudiarán la comparecencia para sopesar si actúan legalmente contra Montes.

En la misma rueda de prensa le han preguntado a Barbón por la reciente comparecencia, también en el Senado, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Barbón ha indicado que no tuvo tiempo a ver la sesión completa, pero que lo que pudo apreciar es que había una oposición "muy bronca" que "no quería que el presidente se explicara". El socialista asturiano cree que el PP está "sobreactuando" por "nerviosismo electoral".

En cuanto a los pagos en metálico, Barbón ha dicho que no están prohibidos, que son legales siempre que se hagan 'contra factura'. Ha añadido que él nunca ha cobrado por ser secretario general de la FSA-PSOE, pero que en el PP se cobra por ser presidente.