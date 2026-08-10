Barbón pide al Archivo Militar de Ávila documentos del primer proyecto de estatuto de autonomía de Asturias

Adrián Barbón y el historiador Pablo Martínez - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias de dirigirá al Archivo General Militar de Ávila para reclamar los documentos de un proyecto de estatuto de autonomía de Asturias hallados recientemente por unos investigadores.

Así lo ha dicho el presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, que se ha referido a este asunto en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), acompañado del historiador Pablo Martínez. El proyecto que han encontrado se titula 'Estatuto del Consejo Regional de Asturias y León' y habría sido escrito en Gijón por republicanos poco después del inicio de la Guerra Civil.

"Vamos a dirigirnos al Archivo Militar de Ávila para reivindicar y reclamar la devolución de todos los documentos incautados al Consejo Regional de Asturias y León para que queden en custodia del Archivo Autonómico de Asturias; y si no fuera posible en la negociación conseguir los originales, que nos faciliten copias de calidad para que estén a disposición del conjunto de historiadores", ha dicho Barbón en declaraciones a los periodistas.

"El Consejo Regional de Asturias y León no sólo se contentaba con gobernar la Asturias de la época, y la parte de León que no estaba conquistada todavía por los sublevados, por los golpistas, sino que además hablaba o reflexionaba cómo iba a ser la gobernanza el día después", ha subrayado el presidente asturiano, que ha destacado el valor de los documentos. "Es un hallazgo excepcional para la historia de Asturias, a partir de ahora lo cambia todo", ha subrayado.