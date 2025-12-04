Barbón pide un "esfuerzo colectivo" para asegurar la continuidad de la Brigada de Salvamento Minero

El presidente Adrián Barbón participa en el homenaje a los mineros por Santa Bárbara. - PRINCIPADO

OVIEDO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, participó este jueves en la ofrenda floral en el Monumento al Minero de Mieres con motivo de la festividad de Santa Bárbara, patrona del sector. Allí ha mostrado su respaldo incondicional a la Brigada de Salvamento Minero, "no solo como presidente, sino como vecino de las cuencas".

En este sentido incidió en que su futuro pasa por la creación de un Centro Nacional de Rescates. "Pido un esfuerzo colectivo para llegar a un acuerdo y asegurar la continuidad de la brigada*, ha añadido.

Adrián Barbón aseguró que "hoy es un día que llora", en referencia a los accidentes más graves en tres décadas en Asturias, que han costado la vida este año a siete trabajadores en Zarréu y Veiga de Rengos. El jefe del Ejecutivo ha garantizado que el Gobierno de Asturias "no va a mirar hacia otro lado" y ha reiterado su "compromiso de sangre para investigar hasta el final, saber lo que pasó y actuar con contundencia".

El presidente ha reivindicado con orgullo sus raíces mineras frente a las burlas recibidas en sede parlamentaria. "Sí, soy hijo, nieto, bisnieto, tataranieto y sobrino de mineros. Lo llevo con orgullo y forma parte de mi manera de entender la vida y la política", dijo Barbón.

Así mismo el Jefe del Ejecutivo regional reivindicó el futuro de las cuencas mineras y la conservación del patrimonio industrial y cultural, así como los valores de solidaridad y comunidad que caracterizan estos territorios.

"Tenemos que exigir proyectos de futuro y brindo mi apoyo total a los sindicatos en la negociación del plan de futuro de Hunosa", ha afirmado, al tiempo que ha reclamado inversiones concretas para garantizar oportunidades en las comarcas

Finalmente, Barbón ha llamado a conmemorar Santa Bárbara "con orgullo por lo que somos, por la historia de lucha y conquistas laborales que hemos protagonizado", sin olvidar a "los que no volvieron, los que murieron en la mina".