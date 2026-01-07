Barbón pide a la UE medidas para garantizar la seguridad de ArcelorMittal tras el incendio en Gijón

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, durante la inauguración del Centro de Salud de Sotrondio, SMRA. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha expresado este miércoles su preocupación por los últimos incidentes en la factoría de ArcelorMittal en Gijón, tras el incendio en una cinta transportadora de carbón este noche, que afecta al suministro de carbón a las baterías de Cok y ralentiza la producción.

Durante la inauguración del Centro de Salud de Sotrondio, Barbón ha señalado que el Gobierno asturiano sigue "con preocupación lo que está pasando con Arcelor". En su opinión, "la Unión Europea debe tomar decisiones para proteger a la siderurgia europea" ya que, según ha mecionado, "es quién está bloqueando hoy por hoy que Arcelor haga inversiones, no solo en Asturias y en España, sino en toda Europa".

Para el presidente, la situación se solucionará "cuando Europa se tome muy en serio lo que tiene que hacer en materia de protección de la siderurgia".

Junto a esto, ha recordado que recientemente el consejero de Hacienda, Guillermo Pelaez, lideró un dictamen a nivel comunitario en defensa del sector siderúrgico español.

El incidente de este martes en la planta gijonesa es el segundo en una semana. El pasado 1 de enero se produjo otro incendio en una cinta transportadora sobre las vías en Serín, según informó CCOO.