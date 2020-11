Barbón preferiría que el Gobierno no tuviera que "llegar a multipactos" con Bildu para aprobar las cuentas

OVIEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha reconocido este jueves que le gustaría que el Gobierno "no tuviera que llegar a multipactos" con fuerzas como Bildu para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2021. "Me hubiera gustado más que el PP hubiera colaborado para no tener que llegar a este tipo de acuerdos", ha enfatizado.

En estos términos se ha pronunciado Barbón en una entrevista a Onda Cero recogida por Europa Press, en la que ha valorado la negociación del Gobierno central para sacar adelante los PGE. "Creo que los socialistas en general anteponemos que en estos momentos tiene que haber presupuestos sí o sí", ha dicho, para después subrayar que los presidentes autonómicos necesitan los Presupuestos para salir de la pandemia y sus consecuencias económicas.

Para conseguir estos presupuestos, ha dicho que le habría gustado más ver actitudes "responsables" de partidos como el PP, que podría haber "pactado una abstención". Sobre el acuerdo con Bildu, ha asegurado que "ninguno" de los socialistas, si pudiera elegir una opción que asegurara los presupuestos, escogerían esta.

En su lugar se ha mostrado convencido de que el Gobierno "quiere sumar al acuerdo" a Ciudadanos.