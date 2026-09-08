Barbón preside la entrega de las Medallas de Asturias y llama a convertir el Principado en "una fortaleza social"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, durante la entrega de las Medallas de Asturias 2026. - PRINCIPADO

OVIEDO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha animado este martes a convertir Asturias en "una fortaleza social" sustentada en "la calidad de los servicios públicos y los mejores valores humanos". Lo ha hecho durante su intervención en el acto institucional de entrega de las Medallas de Asturias 2026 celebrado con motivo del Día de Asturias.

El presidente asturiano ha situado el 45º aniversario del Estatuto de Autonomía como eje central de la celebración y ha defendido el autogobierno como una herramienta decisiva para el progreso de la comunidad.

"A Asturias el Estado autonómico le ha sentado muy bien", ha asegurado, al destacar avances vinculados a la protección de la costa, la conservación del patrimonio natural, el desarrollo turístico y el fortalecimiento del Estado del bienestar.

El presidente ha vinculado ese horizonte de progreso con el ejemplo que representan los galardonados de este año. En la ceremonia se han entregado las Medallas de Asturias a la asociación Emburria, al Real Oviedo, a Joaquín Pixán, a Nacho Fonseca y a Isidoro Nicieza. Además, el Principado ha concedido los títulos de Hijos Predilectos a Juan Antonio Pérez Simón, Isidro Fernández Rozada, Mari Luz Cristóbal Caunedo y José Sierra Fernández, así como los de Hijos Adoptivos a Paz Fernández Felgueroso, Saúl Craviotto, Maruja Torres, Yayoi Kawamura, Consuelo Martínez López y Adolfo Rivas Fernández.

Barbón ha subrayado que la identidad asturiana "se construye día a día" y ha apelado a la responsabilidad colectiva para seguir mejorando la comunidad.

"Estamos haciendo Asturias" y "nuestra obligación es hacer la mejor Asturias posible", ha afirmado, en una llamada a mantener la ambición de progreso social, económico y cultural.

El presidente también ha defendido la necesidad de seguir avanzando en ámbitos como la igualdad, los derechos sociales y la protección del patrimonio lingüístico. En este sentido, ha apostado por alcanzar el consenso social necesario para ampliar la protección del asturiano y el eonaviego hasta lograr la oficialidad.

En la ceremonia, ha destacado que todos los galardonados representan valores como el esfuerzo, el compromiso, la creatividad, la solidaridad y el servicio a la sociedad asturiana.