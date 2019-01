Barbón (PSOE) acusa a PP y Somos de pretender dejar a Oviedo "fuera del futuro"

Publicado 30/01/2019 20:19:29 CET

OVIEDO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE, Adrián Barbón, se ha mostrado este miércoles "preocupado" por el resultado de la votación en el pleno del Ayuntamiento de Oviedo de este miércoles, en la que se ha rechazado la adhesión del concejo al convenio marco de colaboración para el desarrollo del Área Metropolitana de Asturias.

La propuesta fue rechazada por los votos de PP y Somos (marca local de Podemos), partidos a los que Barbón ha acusado de actuar por "intereses electoralistas". En cualquier caso, el Área Metropolitana es un proyecto "que no se va a parar", según Barbón.

El dirigente socialista se ha mostrado "preocupado" por lo ocurrido. "Me dolería que Oviedo se quedase fuera del futuro", ha señalado, insistiendo en que PP y Somos parecen crear polémicas donde no las hay.

"El Área Metropolitana no es un proyecto del PSOE, es de la sociedad civil organizada", ha insistido el dirigente de la FSA, que ha explicado que hay mucha gente interesada en el mismo, como empresarios, sindicatos y asociaciones.

La iniciativa, ha añadido, no pone en cuestión el carácter de Oviedo como capital del Principado, ni sus competencias o autonomía municipal. "Todo lo contrario, lo que viene es a aunar esfuerzos para que ganemos todos", ha indicado Barbón, que ha dicho que este episodio le recuerda a los años en los que Oviedo estuvo fuera del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA).

Barbón, que es el candidato del PSOE a la presidencia del Principado, ha emplazado a su rival del PP, Teresa Mallada, a que se pronuncie sobre este asunto.

"Me preocupa que una candidata a la presidencia no haga lo que yo, que es hablar claro", ha comentado, insistiendo en que los asturianos "pueden perder oportunidades de futuro si el proyecto no sale adelante". Adrián Barbón ha hecho estas declaraciones en Cangas del Narcea.