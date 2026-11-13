Barbón (PSOE) acusa a Vox de querer privatizar las pensiones

Adrián Barbón - WEB DE LA JGPA

OVIEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha acusado a Vox de querer privatizar las pensiones si llegan al Gobierno. En el pleno de la Junta General del Principado de este viernes la portavoz de Vox, Carolina López, preguntó al dirigente asturiano si creía que Asturias podía soportar cuatro años más de políticas socialistas.

"Lo que no pueden soportar, sin duda, los asturianos es, por ejemplo, apoyar una fuerza machista que niega la violencia machista que asesina; lo que no pueden apoyar los asturianos es aquellos que quieren privatizar las pensiones, que afectan a 275.000 asturianos y asturianas", ha respondido Barbón a la dirigente de Vox.

El socialista ha retado a López a realizar una apuesta sobre cuál de los dos partidos (PSOE o Vox) obtendrá más votos en las próximas elecciones generales.

Barbón ha respondido de forma tajante a las preguntas personales planteadas por Vox, negando de manera rotunda cualquier conducta irregular. "No he consumido farlopa en mi vida. No he consumido prostitución en mi vida. Y no he cobrado una mordida en mi vida", ha aseverado el presidente asturiano, rechazando así las imputaciones que le había dirigido la formación.

El presidente ha criticado la falta de propuestas concretas de Vox sobre cuestiones que afectan directamente a los ciudadanos asturianos, especialmente en materia de pensiones y salario mínimo. "Usted no ha contestado nada, no ha dicho nada a los pensionistas. 275.000 asturianos y asturianas que saben que se la juegan todas en las elecciones del 29 de noviembre porque está claro que ustedes dicen que las pensiones son insostenibles", ha denunciado Barbón, acusando a Vox de pretender "privatizar" el sistema de pensiones.

Barbón ha ironizado también sobre la coherencia de los diputados regionales de Vox, incluida López, que van de candidatos al Congreso de los Diputados, señalando que así dejarán de cobrar de la Junta General, una institución que su partido pide que desaparezca.

Finalmente, Barbón ha realizado una crítica global a la ideología de Vox, refiriéndose a López como 'Carolina en el país de las pesadillas'. "Para usted todo lo que sea más democracia, más derechos, más igualdad entre mujeres y hombres, más libertades, más oportunidades, más empleo para todos, más dignidad en el trabajo, más acceso a la vivienda, y defensa dle estado del bienestar es una pesadilla", ha manifestado.

Sin embargo, la portavoz de Vox, Carolina López, se ha mostrado muy crítica con el jefe del Ejecutivo asturiano, a quien ha acusado de malgastar fondos públicos en viajes internacionales mientras Asturias carece de inversiones esenciales. "Ni Asturias ni España puede soportar más el sanchismo que usted aplaude", le ha dicho.

López ha dicho que Barbón ha gastado 142.000 euros de los asturianos en viajes a México, Argentina y Uruguay. "Solamente usted y sus cuatro asesores se gastaron 45.000 euros en diez días, lo que viene a ser 7.500 euros cada uno", cantidad que equipara a varios meses de salario de un trabajador medio asturiano.

La diputada de Vox ha reprochado además a Barbón sus palabras en un acto público reciente de Pedro Sánchez en Gijón. Allí, el presidente asturiano insistió en que quería un gobierno progresista para negociar infraestructuras importantes para Asturias o suprimir el peaje del Huerna. "¿Quién narices gobernó los últimos ocho años? ¿Mi vecino del sexto? ¿Qué negoció usted? Nada", le ha reprochado a Barbón.

Pero además, López ha cuestionado el feminismo de Barbón y los socialistas. Se ha referido en su intervención el asesinato de una mujer en Gijón este jueves y ha comentado que el origen del agresor no es español.

"Van ustedes de feministas, pero lo que están haciendo es importando machismo y es que lo financiamos, nos obligan a financiarlo con nuestros impuestos a todos los españoles", ha lamentado López.