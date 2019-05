Barbón (PSOE) afirma que una gobierno de coalición entre las derechas sería "un caos sin precedentes para Asturias"

Publicado 13/05/2019 20:26:07 CET

OVIEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la presidencia del Principado, Adrián Barbón, ha afirmado que en las autonómicas del 26 de mayo se decide entre un gobierno del PSOE "estable y con influencia en Madrid" o "cuatro derechas con la extrema derecha en un caos sin precedentes para Asturias".

A través de unas declaraciones remitidas por el PSOE, el líder socialista ha recordado a la candidata del PP, Teresa Mallada, a la que ha definido como "la candidata del bloque de la involución", que "no todo vale en política" y que "no se pueden prometer cosas que no se pueden cumplir".

Así se ha referido a la propuesta de Mallada de crear empleo público y de reducir los ingresos. "Eso es literalmente imposible, si se reducen los ingresos se incrementa el coste de la administración", ha afirmado Barbón, que ha recordado que las medidas para luchar contra la despoblación o mantener los servicios públicos en las alas "tienen un coste".

Por todo ello, ha pedido "seriedad" a un bloque de derechas "que está nervioso", por lo que ha vuelto a llamar a toda la izquierda y a los moderados "que no quieren que la extrema derecha marque el gobierno" a votar al PSOE.

"Las elecciones van de que o gana el PSOE con un gobierno estable con influencia en el Gobierno de España, o la alternativa son cuatro derechas con la extrema derecha en un caos sin precedentes para Asturias", ha sentenciado.