Barbón (PSOE) alerta del "clima tóxico" en la política "dentro de la M30"

El presidente de la diputación de Ávila, Carlos García; el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón; el alcalde de Cebreros, Pedro Muñoz; el alcalde de Vegadeo, César Álvarez; y la consejera de Educación de CyL, María Rocío de Lucas - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha criticado el "clima tóxico" y la "polarización" que, a su juicio, se vive en la política "dentro de la M30". "Tengo la teoría de que hay un clima político en lo que es la M30 hacia adentro y de la M30 hacia afuera", ha asegurado.

En unas declaraciones remitidas a los medios durante su participación del acto de hermanamiento entre Cebreros (Ávila) y Vegadeo, Barbón se ha referido a la existencia de una "especie de burbuja permanente" en Madrid, donde hay "un ambiente tóxico".

Barbón ha utilizado la figura del expresidente Adolfo Suárez para enviar un mensaje sobre la necesidad de que el debate político se produzca "siempre desde el respeto". "El mensaje que el presidente Adolfo Suárez nos da hoy es que ese clima tóxico, esa polarización, esa persecución a las familias, a las personas, a lo que representa cada persona pues no puede ser un clima normal en la política y no lo podemos aceptar como normal", ha concluido.