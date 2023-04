Barbón (PSOE) considera "injustificable" incorporar "tránsfugas" a las listas electorales

Anuncia cinco nuevos compromisos y apela al voto "moderado"



OVIEDO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), presidente del Principado y candidato a la reelección, Andrián Barbón, ha calificado este sábado de "injustificable" incorporar "tránsfugas" a las listas electorales.

De este modo se ha referido a la incorporación de varios representantes electos por Ciudadanos en las pasadas elecciones en el Ayuntamiento de Oviedo y el parlamento asturiano que ahora forman parte de las candidaturas local y autonómica del Partido Popular.

"Un señor designa a otro señor, se lo trae de no sé dónde, lo pone aquí y dice que a su vez designa a los demás a dedo. Bueno, pues oye, bien, es un sistema, ¿no? Yo creo, sinceramente, que difícilmente puedes defender la democracia fuera cuando no la practicas dentro", ha apuntado durante la clausura de la segunda jornada del encuentro autonómico de la FSA-PSOE junto a Luis Manuel Flórez 'Floro', candidato a la Alcaldía de Gijón.

Asimismo, Adrián Barbón exige que no quieran hacerles "tontos". "Yo no me meto con nadie, que cada uno vaya a la lista que quiera, allá ellos, pero hombre, que no quieran hacernos pasar por tontos. Si tú estás en un escaño por Ciudadanos y ahora vas de diputado o de concejal por el PP sin dimitir de ese escaño, eso tiene un nombre: se llama transfugas; así es sencillo", ha apuntillado.

Igualmente, afirma que si los cuatro partidos de "derechas" --PP, Cs, Foro y Vox-- tienen que ponerse de acuerdo, "lo van a hacer" y exige a sus líderes que aclaren "dónde van a estar el 29 de mayo y los próximos cuatro años".

"Pase lo que pase, yo estaré al servicio de Asturias en la Junta General donde me sitúen los ciudadanos", añadió después de anunciar cinco nuevos compromisos y apostar tanto por movilizar al voto de la izquierda como por apelar al voto "moderado".

CINCO NUEVOS COMPROMISOS

Adrián Barbón anunció cinco nuevos compromisos de gobierno si gana las elecciones del 28 de mayo, que pasan por crear un centro de FP ligado al hidrógeno verde y las energías renovables; y en materia de salud, por ampliar los cribados de cánceres de mama y de colon así como por establecer el cribado del cáncer de útero.

También se compromete a reforzar las vacunas infantiles, incluyendo en el calendario el meningococo tetravalente y el rotavirus; y en la lucha contra el reto demográfico apuesta por duplicar a los 600 euros las deducciones fiscales para las rentas medias y trabajadoras por el segundo hijo y siguientes.

Igualmente, junto a la modificación de la ley de montes y prevención de incendios forestales, se compromete a reforzar el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) creando entre 2024 y 2025 un total de 123 plazas nuevas.

"Mientras otros partidos solo proponen sacarnos del gobierno e insultarnos, nosotros hablamos de ideas", ha dicho el candidato socialista a la reelección.

FLORO: "PARA OCURRENCIAS Y VUELTAS AL PASADO YA ESTÁN OTROS"

Por su parte, el candidato socialista a la Alcaldía de Gijón, Luis Manuel Flórez 'Floro' apuesta porque el próximo mandato sea "el empleo de calidad y la dignificación de la vida de las personas".

"Quiero que Gijón vuelva a ser un faro de progreso e inclusión para la España progresista. En definitiva, quiero un Gijón sostenible, respetuoso y digno", ha dicho, añadiendo que "para ocurrencias y vueltas al pasado ya están otros".