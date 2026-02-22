Barbón (PSOE) destaca los datos positivos de Asturias frente a los "agoreros que siempre abundan"

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en el homenaje a Manuel Llaneza en Mieres junto a los consejeros Borja Sánchez y Guillermo Peláez. - XUAN CUETO - FSA-PSOE

El presidente del Principado y secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, ha destacado este domingo los datos positivos de la economía asturiana frente a los "agoreros que siempre abundan".

En unas declaraciones a los medios antes de asistir al homenaje al fundador del SOMA, Manuel Llaneza, en Mieres, Barbón ha asegurado que hoy hay 30.000 asturianos trabajando más que cuando llegó a la presidencia del Principado, con récord de creación de empresas en 2025.

El pasado año, ha dicho, Asturias registró el "mejor saldo neto empresarial" de una década. El presidente ha destacado la apuesta por la innovación, la ciencia y la investigación, asegurando que la creación de empleo tecnológico "es una constante" en Asturias, región que se está situando "muy bien" en áreas como la industria de la defensa.

Barbón también se ha referido al estado de los servicios públicos en la región, asegurando que es "consciente" de que hay que mejorarlos. "Por eso somos la Comunidad Autónoma que más destina por habitante en materia sanitaria", ha dicho.