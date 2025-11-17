Barbón reafirma su compromiso con la transparencia y la seguridad en la investigación del accidente Cerredo

OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha asegurado durante su visita a las obras de construcción de 24 viviendas públicas de alquiler asequible en Llanera que el Gobierno mantiene un "compromiso de sangre" con la investigación y la búsqueda de responsabilidades tras el accidente laboral registrado en la mina de Cerredo el 31 de marzo de 2025 en el que fallecieron cinco trabajadores y cuatro resultaron heridos .

Barbón ha explicado que actualmente hay en marcha cuatro investigaciones sobre el suceso: la judicial, la inspección de servicios del Principado, el trabajo de la Comisión Especial de Seguridad Minera y la Comisión Parlamentaria. Ha destacado la importancia de esperar el informe definitivo de la inspección de servicios para evaluar posibles disfunciones y responsabilidades.

"El compromiso que tenemos con la defensa de los trabajadores mineros y de las cuencas mineras va en nuestra sangre, en el ADN de quienes provenimos de la cuenca minera", afirma Barbón, subrayando que "cuando adquiero compromisos de sangre, los cumplo al cien por cien". Asimismo, reitera que se tomarán todas las decisiones necesarias en función de los resultados obtenidos en las investigaciones, garantizando la máxima transparencia y respeto en el proceso.