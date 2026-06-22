Barbón rechaza que se haga uso electoral del accidente de Cerredo

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OVIEDO 22 Jun. (EUROPA PRESS -

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha dicho este lunes que confía plenamente en la acción de la justicia en relación al accidente minero de Cerredo, en el municipio asturiano de Degaña, en el que murieron cinco personas y otros cuatro resultaron heridos.

Precisamente esta semana se va a aprobar en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias el dictamen de la comisión de investigación que ha investigado el accidente, producido hace un año. "¿Está utilizando la oposición eso para hacer daño electoral al Gobierno?", se ha preguntado. "Pues seguramente lo está intentando", ha añadido posteriormente.

Barbón, a preguntas de los periodistas en Candás, ha criticado duramente lo que considera un aprovechamiento electoral de la tragedia por parte de la oposición, afirmando que "a la inmensa mayoría de la ciudadanía asturiana le asquea que se utilice la muerte de una persona para hacer debate electoral o intereses en interés electoral".

El presidente ha reiterado su compromiso con el esclarecimiento de los hechos, manifestando que está "convencido que sabremos quiénes son los responsables y los culpables de esas muertes, que es a lo que yo me comprometí de llegar hasta el final y que la justicia actúe".

Barbón ha destacado la colaboración del Gobierno asturiano con la justicia en la investigación, subrayando que "mientras en otras comunidades se retiraban apoyos a los juzgados que instruyen causas con muchos más muertos, en Asturias reforzamos con todo el personal que se nos pidió".

El presidente ha concluido enfatizando su determinación de mantener el apoyo necesario a la investigación judicial, aseverando que "lo reforzaremos tantas veces sea necesario porque es mi compromiso", dejando clara su prioridad en que prevalezca la justicia sobre cualquier consideración electoral.