Barbón recuerda que se mantienen los acuerdos con la concertada hasta 2023

OVIEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha afirmado este miércoles que su Ejecutivo no tiene nada contra la educación concertado-privada, pero que le corresponde gestionar la pública.

En ese sentido, ha recordado que no van a realizar ningún recorte de cara a la financiación de la concertada y que mantienen los acuerdos y conciertos hasta 2023, lo que supondrán 528 millones de euros de las arcas públicas.

Así lo ha afirmado el jefe del Ejecutivo este miércoles durante el Pleno de la Junta General, que ha señalado que el fondo estatal de 30 millones que va a recibir Asturias es para la educación pública "y no va a ser ni suficiente para sus necesidades".

Barbón ha recordado que Asturias es una pocas autonomías donde se va a apostar por la educación presencial bajando el ratio de alumnos, aunque la Consejería trabajará en prepararse para una educación telemática en caso de que un rebrote de coronavirus obligue a un nuevo confinamiento en otoño.

Así se ha posicionado el presidente asturiano ante una pregunta del diputado de Vox Ignacio Blanco, que ha acusó al Principado de "despreciar y abandonar" a 30.000 alumnos de la concertada, "niños que son de segunda porque las familias han escogido la concertada". Del mismo modo, ha señalado que la "escuela publica de gestión indirecta" recibe el 13% de los recursos cuando atienden al 24% de los alumnos.

DEBATE SOBRE EL COLEGIO DE BARBÓN

Durante su intervención en el turno de preguntas al presidente, Blanco ha recordado que el presidente asturiano estudió en un colegio concertado, el San José de Sotrondio, que cerró en 2019. En ese sentido, Blanco ha afirmado que ningún niño podrá "presumir" de haber estudiado en el colegio del presidente de Asturias y que el cierre de colegios es un acicate más a la despoblación de la Cuencas.

Ante esto, Barbón ha respondido al diputado de Vox que él nunca se ha avergonzado de su curriculum educativo y que actualmente mantiene vínculos con ex alumnos y ex profesores. "Reivindicó que estudie en un colegio privado-concertado, en un instituto público y que me licencié en la Universidad de Oviedo. Yo reivindico mi historia vital", ha señalado el presidente.



"Usted de equivoca si cree que de mi va a salir algo en contra de la educación que tuve, pero mi obligación es trabajar por la educación pública, que es la que tiene que llegar a todos los rincones de Asturias, incluso a aquellos tan pequeños que tienen cuatro alumnos", ha sentenciado Barbón.