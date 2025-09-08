Barbón reivindica el compromiso con la defensa del paraíso natural en su mensaje del Día de Asturias

OVIEDO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha llamado este lunes, con motivo del Día de Asturias, a "volcarse con nuestra tierra" y a asumir como deber generacional la protección del medio natural, en un contexto marcado por los recientes incendios forestales. Desde Póo de Cabrales, donde ha grabado su mensaje institucional, ha expresado su "agradecimiento de corazón" a quienes lucharon contra el fuego "hasta límites sobrehumanos", y ha señalado que "salvar Asturias como Paraíso Natural es uno de los deberes de nuestra generación".

Barbón ha reclamado una respuesta decidida frente al cambio climático, subrayando que "la lucha contra el despoblamiento, el respaldo al medio rural y la prevención" ya no son solo compromisos, sino "exigencias". En este sentido, ha señalado que la Conferencia de Presidentes que acogerá Asturias este año debe abordar estos asuntos "con una visión amplia y desnuda de sectarismo".

El jefe del Ejecutivo asturiano ha reivindicado también el "resurgir" de la comunidad, destacando el salto desde "el complejo de aislamiento a la comunidad hiperconectada", la mejora del empleo, con menos de 50.000 personas en paro, y el impulso demográfico ligado a la inmigración. "Estamos forjando un tejido empresarial basado en la innovación y fortalecido por la industria de defensa", ha indicado.

Barbón ha reafirmado además su compromiso con una agenda social "ambiciosa", con medidas como la expansión de la red autonómica de escuelas infantiles, la reducción de listas de espera sanitarias, el acceso a la vivienda o el desarrollo del Pacto por la Salud Mental. En este marco, ha recordado el accidente de Degaña y el caso Blue Solving como "un golpe terrible" que obliga a "no bajar la guardia" en la lucha contra la siniestralidad laboral.

Respecto a los presupuestos, ha señalado que son una "prueba de estabilidad" y una herramienta para "responder a prioridades" como la educación o la prevención de incendios. También ha reiterado la postura del Principado sobre financiación autonómica: "Solo nos vale un acuerdo sin privilegios, sin discriminaciones y con más recursos para Asturias".

En materia energética, ha defendido que Asturias "no puede perder tiempo" para garantizar el abastecimiento que facilite la llegada de nuevos proyectos de inversión. Del mismo modo, ha instado a la Unión Europea a "sacudirse su letargo burocrático" y proteger su industria, especialmente la siderurgia, frente a "las arbitrariedades de Trump o cualquier otro autócrata".

En el ámbito cultural, Barbón ha animado a aprovechar la declaración de la cultura sidrera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y ha lamentado que "el nuevo 'surdimientu' no se haya visto reforzado por la oficialidad del eonaviego y del asturiano". También ha recordado al expresidente Antonio Trevín, "por su manera de entender la política desde el sosiego y el acuerdo" y por su vinculación con la emigración.

"Basta con sentirnos parte de Asturias para saber que tenemos el deber colectivo de proteger este legado", ha concluido Barbón, cerrando su intervención con un mensaje de unidad y agradecimiento en este 8 de septiembre.