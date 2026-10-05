Barbón reivindica en Lanús la Asturias exterior como "pieza imprescindible" de la identidad del Principado

El presidente del Centro Asturiano de Lanús, Fabián Martínez: el presidente del Principado, Adrián Barbón; y el presidente del Atlético Lanús, Nicolás Ruso. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha reivindicado este domingo en el Centro Asturiano de Lanús el papel de la emigración y de las comunidades asturianas repartidas por el mundo como "parte esencial" de la identidad colectiva de Asturias. Durante una visita que ha incluido la reposición de una imagen de la Virgen de Covadonga en la plazoleta Asturias y una exhibición de baile tradicional, el jefe del Ejecutivo ha defendido que la Asturias exterior es "una pieza imprescindible" para entender la realidad del Principado. "Asturias es como un puzzle compuesto por dos grandes piezas: la Asturias interior y la Asturias exterior. Es un puzzle que no estaría completo sin ninguna de las dos", ha afirmado.

Barbón ha destacado la trayectoria del Centro Asturiano de Lanús, fundado en 1925, y su capacidad para adaptarse al paso del tiempo: "Lo que de verdad transmite la fortaleza de este centro asturiano es la continuidad más allá del tiempo. Ha sabido abrir espacios para la gente joven y garantizar el relevo generacional".

El presidente ha explicado que la apuesta por incorporar nuevas generaciones también estará presente en el V Congreso Mundial de Asturianía, que se celebrará el miércoles en Buenos Aires y será el primero fuera de Asturias, según ha informado el Principado en nota de prensa.

Según ha recordado, se ha establecido que uno de los tres representantes de cada centro asturiano sea joven para facilitar su participación. "Tenemos que garantizar el relevo generacional y que el sentimiento asturiano siga transmitiéndose de generación en generación", ha indicado.

Durante su intervención, Barbón ha mostrado el reconocimiento de Asturias hacia Argentina por la acogida dispensada durante décadas a miles de emigrantes. "¿Cómo no vamos a estar agradecidos a Argentina? Ha sido durante muchos años un hogar para quienes tuvieron que abandonar Asturias buscando oportunidades o, en muchos casos, simplemente para poder sobrevivir", ha manifestado.

En este sentido, ha recordado que muchos asturianos emigraron por razones económicas y que otros se vieron obligados a hacerlo tras la Guerra Civil. "Muchos tuvieron que salir de Asturias porque no tenían qué comer en casa. Otros tuvieron que marcharse para salvar la vida. Por eso nunca debemos olvidar nuestra propia historia cuando hablamos de los fenómenos migratorios", ha señalado.

El jefe del Ejecutivo ha defendido, asimismo, que la condición de asturiano no depende del lugar de residencia, sino del vínculo con la tierra y de los valores compartidos. "¿Cómo alguien puede cuestionar que vosotros sois asturianos? No importa dónde se viva. Lo importante es mantener ese sentimiento de pertenencia, el amor por Asturias y el compromiso con sus valores", ha asegurado ante los miembros de la colectividad.

También ha destacado la función de los centros asturianos como espacios de conservación y transmisión de la cultura propia. "La gaita, el tambor, el baile, los bolos, la lengua o nuestras tradiciones forman parte de lo que significa ser asturiano. Vosotros sois quienes mantenéis vivo ese legado al otro lado del Atlántico", ha reconocido.