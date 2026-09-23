Barbón reivindica la memoria democrática como "una vacuna contra la intolerancia" en el homenaje a los Niños de Rusia

Entrega De Diplomas De Reparación Y Reconocimiento A Integrantes Del Colectivo De Los Niños De Rusia, En Un Acto Organizado Por El Principado Con Motivo De La Conmemoración Del Día De La Memoria Democrática De Asturias. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha reivindicado este miércoles la memoria democrática como "una vacuna contra la intolerancia" durante el acto institucional celebrado en el puerto de Candás con motivo del Día de la Memoria Democrática de Asturias, dedicado este año al homenaje y reconocimiento de los llamados Niños de Rusia.

En el acto han participado también el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, y la directora general de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Zoraida Hijosa, según ha informado el Principado en nota de prensa.

Durante su intervención, el presidente ha recordado que el 23 de septiembre de 1937 "cientos de niños y niñas asturianos partieron hacia la Unión Soviética para escapar de la guerra y salvar sus vidas". Barbón ha destacado el sacrificio de las familias que tomaron aquella decisión y ha subrayado que muchas de aquellas personas "vieron truncada su infancia y su proyecto vital por las consecuencias de la Guerra Civil y la posterior dictadura".

"El viento frío del olvido mata la memoria", ha afirmado el jefe del Ejecutivo, quien ha defendido la necesidad de preservar el recuerdo de quienes sufrieron la guerra, el exilio y la pérdida de derechos y libertades. A su juicio, los actos de memoria democrática no pretenden alimentar el rencor, sino reforzar los valores de convivencia y respeto sobre los que se asienta la democracia.

Por su parte, el consejero Ovidio Zapico ha anunciado que el Principado ha avanzado en la tramitación de nuevos lugares de la memoria democrática vinculados a la represión franquista, el exilio y la defensa de las libertades. Entre ellos ha citado espacios emblemáticos como el cementerio de El Sucu, en Gijón; el cementerio de El Salvador, en Oviedo; el Pozu Fortuna, en Turón, así como los puertos de Candás, Luanco, Avilés, Ribadesella y El Musel, desde donde partieron numerosas personas obligadas a abandonar Asturias durante la guerra.

Durante la ceremonia se han entregado diplomas de reparación y reconocimiento a integrantes del colectivo de los Niños de Rusia, en un acto organizado por el Principado con motivo de la conmemoración del Día de la Memoria Democrática de Asturias.