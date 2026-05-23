Barbón reprocha a un PP "sin proyecto" su actitud "desesperada" por sacarlo de la política asturiana

Mupi en Oviedo con la campaña puesta en marcha por el PP de Asturias. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Adrián Barbón, ha ironizado este sábado sobre la campaña de cartelería desplegada por el PP de Asturias en la comunidad. Asimismo, ha arremetido contra la "derecha alterada" a la que ha acusado de carecer de un proyecto alternativo para la región frente a la "tercera transformación" socioeconómica que, según ha defendido, lidera el Ejecutivo socialista.

Barbón ha vuelto a referirse al presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, como "líder provisional de la derecha" durante su intervención en un acto de confraternización socialista en la localidad de Urbiés, en el municipio de Mieres. "Tantas veces le digo que su liderazgo es provisional y que vamos a ver si llega, que él por lo menos quiere verse en un cartel electoral", ha bromeado, afeando además al PP que intente "recuperar" lemas con "copyright" socialista como el de 'La mejor Asturias'.

El presidente socialista ha dicho que los 'populares' "no tienen proyecto alternativo" para la región y ha apuntado que utilizan las encuestas como "instrumento para desanimar" al electorado. "Cada vez que veáis una encuesta que filtran o una encuesta de cualquier medio de derechas, pensad que esas encuestas no son para informar, no son para describir la realidad; son para desanimaros a vosotros y a vosotras, y a los que como nosotros están dispuestos a votar al PSOE. Para decirles, no tires el voto, no votes, no merece la pena, no lo hagas", ha expuesto.

DERECHA "ALTERADA"

El presidente asturiano también ha censurado la actitud de una "derecha alterada" durante la última semana a cuenta de los ataques políticos dirigidos a las filas socialistas. Barbón ha vuelto a defender la presunción de inocencia amparada en el artículo 24 de la Constitución Española y ha subrayado que "nadie es culpable hasta que lo establezca un juez en una sentencia firme".

"No hay que probar la inocencia. Lo que tienen que probar es la culpabilidad aquellos que dicen que alguien es culpable", ha remarcado. "El PP tiene un problema con la Constitución; cosa que no me extraña, porque si no la votaron en su día, ¿cómo la van a interpretar o cómo la van a entender?", ha concluido.

Barbón ha acusado al PP de buscar de forma "desesperada" que abandone la política autonómica. "La derecha tiene un objetivo que lleva tiempo, que es a ver si me convencen para que deje la política autonómica. Están casi desesperados por la música", ha esgrimido, asegurando que esto "tiene una explicación" que desvelará públicamente en su momento.

LA "TERCERA TRANSFORMACIÓN" DE ASTURIAS

Barbón ha contrapuesto la ausencia de propuestas que achaca al PP con la hoja de ruta de su Gobierno, la cual ha definido como la "tercera transformación de Asturias" para lograr el "resurgir" de la comunidad en la presente "década del cambio".

El dirigente socialista ha recordado que la primera etapa transformadora sirvió para asentar las bases de la autonomía con los presidentes Rafael Fernández y Pedro de Silva, mientras que la segunda estuvo marcada por la reconversión de los sectores tradicionales como la minería y la siderurgia. Esta tercera etapa actual, ha explicado, está vinculada a la conectividad y las infraestructuras, situando la apertura de la variante de Pajares como el hito que inicia una nueva era de desarrollo económico y social.