Barbón responde a IU que lo que toca es resolver los problemas de los asturianos y no hablar de coaliciones electorales

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, durante su visita institucional a la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

El candidato electoral en Gijón será una persona que "sume a la marca", opina el secretario general de la FSA

GIJÓN, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha eludido este jueves entrar en debates sobre coaliciones electorales cuando la gente tiene problemas ahora mismo para llegar a fin de mes todavía, a pesar del crecimiento del salario mínimo, a pesar de la subida de las pensiones.

"Lo que le preocupa a la gente es acceder a un empleo, que el empleo sea de calidad, el poder acceder al problema de la vivienda, y eso es lo que está el Gobierno", ha remarcado Barbón, con respecto a la llamada a la suma de la izquierda por parte del coordinador de IU de Asturias, Ovidio Zapico, para evitar la posible entrada de la ultraderecha en el Gobierno asturiano.

Así lo ha indicado, en respuesta a los medios de comunicación durante una visita institucional a la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

A este respecto, ha incidido en que precisamente la Consejería de Ovidio Zapico es en lo que está trabajando, en buscar soluciones al problema del acceso a la vivienda. Barbón ha recalcado que eso es lo que realmente importa en estos momentos a los asturianos.

Preguntado sobre posibles candidatos a encabezar la lista electoral en 2027 por el PSOE en Gijón, Barbón ha recalcado que aún no está abierto el proceso en el partido.

Ha reivindicado, en este caso, que el partido es democrático y elige al candidato en elecciones primarias. En cualquier caso, ha precisado que el PSOE de Gijón, que ganó las elecciones del año 2023, ya que fue la fuerza más votada al igual que en 2019, aspira a elegir al mejor o a la mejor candidato o candidata.

En su opinión, tiene que ser una persona que "sume a la marca". Para él, deben aportar un "plus", a lo que ha dejado claro que salen a ganar y a gobernar en Gijón. "Que nadie tenga ninguna duda", ha resaltado el presidente regional, a su vez secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA). Barbón ha apuntado que hay muchos nombres del PSOE, pero ha evitado darlos al no haber proceso convocado.

MELANIA ÁLVAREZ

Referente a la información aparecida sobre la renuncia del acta de senadora de la socialista Melania Álvarez, ha apuntado que él no tiene conocimiento de ello.

En todo caso, ha remarcado que no habiendo vacante en estos momentos, no va a hablar de ningún posible sustituto y, además, ha recordado que, es una cuestión de los órganos de mi partido. "Vamos respetuosos con eso", ha solicitado Barbón.