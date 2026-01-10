Barbón se reúne en audiencia con el Papa León XIV este sábado

04 January 2026, Vatican: Pope Leo XIV leads the Angelus prayer, the traditional Sunday prayer, from the window of his office overlooking Saint Peter's Square. Photo: Vatican Media/IPA via ZUMA Press/dpa - Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA

OVIEDO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, se ha entrevistado esta mañana en la Ciudad del Vaticano con León XIV. Es la primera ocasión en la que un Papa recibe en audiencia personal en el Palacio Apostólico al jefe del Gobierno de Asturias, según ha detallado el Ejecutivo autonómico.

Durante la reunión, el presidente ha trasladado al Papa la preocupación por la creciente tensión internacional y las amenazas a la paz, con el telón de fondo de la situación de Venezuela y los conflictos de Ucrania o Gaza.

Tal y como ha informado el Principado, Barbón inició ayer su viaje a Roma. Desde allí, acompañado por el cardenal luanquín Ángel Fernández Artime, se ha desplazado hasta la Ciudad del Vaticano, donde ha mantenido la audiencia con León XIV.

"Aunque el contenido de los encuentros con el Papa siempre está sujeto a reserva y discreción, Barbón ha manifestado su inquietud por el aumento de la crispación internacional, expresada tanto en crisis bélicas -casos de Ucrania o Gaza- como en la situación provocada por la intervención estadounidense en Venezuela, país que acoge una importante colonia asturiana", ha explicado el Ejecutivo.

El presidente ha entregado dos obsequios a León XIV: una edición facsimilar de la conocida como Biblia de Danila (siglo IX) y un ejemplar de Glossae cavenses. Exégesis bíblica en la Asturias del siglo IX. Ambas obras fueron editadas por el Principado: la primera, en 2010, y la segunda, en 2023.